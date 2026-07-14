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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
عبد الفتاح تركي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفق آخر تحديثات أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، إذ سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46680 جنيهًا للبيع و46280 جنيهًا للشراء.

ويواصل سعر الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين والراغبين في الشراء أو البيع، إذ تشهد أسعار المعدن الأصفر متابعة لحظية من جانب المتعاملين في سوق الصاغة، خاصة مع اختلاف أسعار الأعيرة المختلفة، وعلى رأسها عيارات 24 و22 و21 و18، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وسعر أونصة الذهب.

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سعر الذهب في مصر

كم سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026؟

أظهرت أحدث تحديثات أسعار الذهب داخل محلات الصاغة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال بداية تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46680 جنيهًا للبيع و46280 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين الذين يتابعون حركة أسعار الذهب بصورة يومية، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الاستثمار.

ما سعر الذهب عيار 24 اليوم؟

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، نحو 6668.5 جنيه للبيع و6611.5 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديث لأسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب سعر عيار 24 بصورة مستمرة، باعتباره من الأعيرة التي تعكس حركة الأسعار داخل السوق المحلية.

سعر الذهب في مصر

ما سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة؟

بلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 6112.75 جنيه للبيع و6060.5 جنيه للشراء، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026.

ويحظى هذا العيار باهتمام عدد من المشترين في بعض المحافظات والأسواق التي يزداد فيها الطلب على المشغولات الذهبية المصنعة من عيار 22.

كم بلغ سعر الذهب عيار 21؟

وصل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات الثلاثاء إلى 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، ليستمر في تصدر اهتمام المواطنين باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية.

ويحرص كثير من المواطنين على متابعة سعر عيار 21 بصورة يومية، نظرًا لارتباطه بعمليات شراء الشبكات والهدايا والاستثمار في المشغولات الذهبية والسبائك.

سعر الذهب في مصر

ما سعر الذهب عيار 18 اليوم؟

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة خلال بداية تعاملات اليوم 5001.5 جنيه للبيع و4958.5 جنيه للشراء، وفق آخر تحديثات أسعار الذهب المعلنة داخل محلات الصاغة.

ويُعد عيار 18 من الأعيرة التي تشهد إقبالًا في عدد من الأسواق، ويحرص الراغبون في شراء المشغولات الذهبية على متابعة سعره بصورة مستمرة، إلى جانب أسعار الأعيرة الأخرى، لمعرفة أحدث التغيرات التي تشهدها السوق.

كم سجل سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026 نحو 46680 جنيهًا للبيع و46280 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديثات أسعار الذهب.

ويتابع المستثمرون والمواطنون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد المؤشرات المهمة في سوق الذهب، خاصة للراغبين في الادخار أو متابعة حركة الأسعار داخل محلات الصاغة.

ما سعر أونصة الذهب اليوم؟

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 3999.84 دولار للبيع و3999.5 دولارًا للشراء، وفق آخر تحديث معلن خلال بداية تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026.

ويُعد سعر الأونصة من المؤشرات التي تحظى باهتمام المتابعين لحركة الذهب، إلى جانب أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب، لما يمثله من أهمية في متابعة تطورات سوق المعدن الأصفر.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026

جاءت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم على النحو الآتي:

  • سعر الذهب عيار 24: 6668.5 جنيه للبيع و6611.5 جنيه للشراء.
  • سعر الذهب عيار 22: 6112.75 جنيه للبيع و6060.5 جنيه للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 18: 5001.5 جنيه للبيع و4958.5 جنيه للشراء.
  • سعر الجنيه الذهب: 46680 جنيهًا للبيع و46280 جنيهًا للشراء.
  • سعر أونصة الذهب: 3999.84 دولار للبيع و3999.5 دولارًا للشراء.
سعر الذهب في الكويت

وتواصل أسعار الذهب استقطاب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو الراغبين في متابعة حركة السوق بصورة يومية، إذ تعد أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب والأونصة من أكثر البيانات التي تشهد معدلات بحث مرتفعة، وهو ما يدفع كثيرين إلى متابعة آخر التحديثات المعلنة داخل محلات الصاغة لمعرفة أحدث أسعار البيع والشراء.

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