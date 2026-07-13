بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ مسعفين احتُجزا داخل مصعد معطل أثناء اصطحابهما مرضى من داخل فيلا فى التجمع، حيث انتقلت فرق الإنقاذ وتم استخراجهم بمعرفة القوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ويُعد تعطل المصاعد الكهربائية فجأة أحد المواقف المربكة التي قد تثير الذعر والخوف لدى الكثيرين، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها يومياً في البنايات السكنية والتجارية.

ورغم أن هذا الموقف يبدو مرعباً، إلا أن الخبراء يؤكدون أن المصاعد الحديثة مصممة بأعلى معايير الأمان، وأن الخطر الحقيقي لا يكمن في العطل نفسه، بل في التصرفات الخاطئة الناتجة عن الهلع.

وفي هذا التقرير، نقدم لك "روشتة" الخطوات العلمية والآمنة للتعامل في حال احتجازك داخل المصعد لحين وصول فرق الإنقاذ.

1. الهدوء التام والسيطرة على التنفس

القاعدة الذهبية الأولى هي الحفاظ على الهدوء. فالاندفاع والذعر يؤديان إلى تسارع ضربات القلب وضيق التنفس، مما يمنحك شعوراً وهمياً بنفاد الأكسجين. وتذكر دائماً أن كابينة المصعد ليست محكمة الإغلاق تماماً ضد الهواء، بل تحتوي على فتحات تهوية كافية تضمن تدفق الأكسجين باستمرار.

2. استخدم زر الطوارئ أو جرس التنبيه

وداخل كل مصعد يوجد زر يحمل رمز "جرس" أو هاتف (انتركم). فقم بالضغط عليه بشكل متواصل لتنبيه حارس العقار أو سكان البناية بوجود شخص محتجز بالداخل. في المصاعد الحديثة، حيث يتصل هذا الزر مباشرة بغرفة التحكم أو شركة الصيانة المسؤولة.

3. استعن بهاتفك المحمول وكشاف الإضاءة

إذا انقطعت الإضاءة داخل المصعد:

لا تشعل عود ثقاب أو ولاعة: لتجنب استهلاك الأكسجين أو إشعال منظومة الحريق.

لتجنب استهلاك الأكسجين أو إشعال منظومة الحريق. استخدم كشاف الهاتف: لتأمين الرؤية وتحديد أزرار المصعد.

لتأمين الرؤية وتحديد أزرار المصعد. اتصل بالطوارئ: حاول التواصل مع أحد أفراد أسرتك، أو حارس العقار، أو الاتصال بالخط الساخن لشرطة النجدة أو الحماية المدنية.

4. اضغط على زر فتح الباب أو أدوار متعددة

في بعض الأحيان، يكون العطل عابراً نتيجة هبوط مفاجئ في التيار الكهربائي. فجرب الضغط على زر “فتح الباب”، أو اضغط على أزرار الطوابق السفلية؛ فقد يستجيب المصعد ويتحرك إلى أقرب طابق ويفتح أبوابه تلقائياً.

تحذيرات أمنية خطيرة.. تجنبها تماماً

كما يجب تجنب بعض السلوكيات العشوائية التي قد تعرّض حياتك للخطر:

ممنوع القفز أو الهز: لا تحاول القفز داخل الكابينة أو هز الجدران، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفعيل مكابح الطوارئ الميكانيكية بشكل أعنف ويجعل عملية الإنقاذ أكثر تعقيداً.

لا تحاول فتح الباب بالقوة: محاولة فتح الباب بيديك العاريتين قد تعرضك لخطر السقوط في بئر المصعد إذا كانت الكابينة متوقفة بين طابقين.

محاولة فتح الباب بيديك العاريتين قد تعرضك لخطر السقوط في بئر المصعد إذا كانت الكابينة متوقفة بين طابقين. لا تخرج إلا بإشراف فني: حتى لو انفتح الباب جزئياً ووجدت فجوة، لا تحاول الزحف للخروج منها إلا إذا طلب منك رجال الحماية المدنية أو فني الصيانة ذلك، لضمان عدم تحرك المصعد فجأة أثناء خروجك.

أما إذا كنت تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، اجلس على الأرض فوراً، وأغمض عينيك، وركز على سماع صوت أنفاسك المنتظمة، وتأكد أن المساعدة في طريقها إليك وأن المصاعد مجهزة بـ "وايرات" فولاذية ضخمة تمنع سقوطها تماماً.