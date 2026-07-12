وزير الداخلية يوافق على دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الشروط ومواعيد التقديم

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية.

​وأعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، أن الحد الأدنى لدرجات القبول لهذا العام حدد بنسبة 65% للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (العامة أو الأزهرية) أو ما يعادلها للعام الحالي.

​شروط القبول والالتحاق بكلية الشرطة 2026

و​حددت أكاديمية الشرطة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

​الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

​السيرة والسمعة: أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة الطيبة.

​الصحيفة الجنائية: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

​السجل التأديبي: ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

​السن: ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة.

​الحالة الاجتماعية: ألا يكون الطالب متزوجاً طوال فترة قيده بالأكاديمية.

​اللياقة البدنية والصحية:

​استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية المطلوبة.

​اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة من قبل اللجان المختصة.

التخصصات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة 2025/2026:

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس الطب البشرى ذكور وإناث.

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس صيدلة إكلينيكية ذكور وإناث.

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس الطب بيطرى ذكور فقط.

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس تمريض ذكور وإناث.

- بكالوريوس الهندسة ذكور وإناث.

- بكالوريوس تجارة ذكور فقط.

- بكالوريوس زراعة ذكور فقط.

- بكالوريوس تربية موسيقية إناث فقط.

- بكالوريوس فنون تطبيقية ذكور فقط.

- بكالوريوس علوم ذكور وإناث.

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ذكور فقط.

- ليسانس آداب ذكور وإناث.

- بكالريوس سياحة وفنادق ذكور وإناث.

- بكالريوس إعلام ذكور وإناث.

- بكالوريوس خدمة اجتماعية إناث.

- بكالريوس علوم ذكور وإناث.

- ليسانس وبكالوريوس لغات ذكور وإناث.

مواعيد القبول

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق يبدأ من يوم الاثنين 13 يوليو وحتى يوم الخميس 13 أغسطس.

أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثانى ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة القانوية العامة بـ48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق ذكور وإناث والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدأ من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر