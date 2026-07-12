بكوبونات مواد غذائية.. محافظ المنوفية يجبر خواطر العمال في مركز أشمون

خلال جولته الموسعة داخل مركز ومدينة أشمون، أمر محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال النظافة المشاركين بأعمال المبادرة تحفيزاً لهم ودعماً لجهودهم المبذولة، وكذا لحالة إنسانية مراعاة لظروفها، كما استمع لشكاوى وطلبات عدد من المواطنين وأمر على حلها وتلبيتها فوراً.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من المبادرة بما ينعكس بصورة مباشرة على رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شدد على مبادرة " يوم في قريتك" كبادرة وبداية للمواطنين لنقل شكواهم والارتقاء بالقرى وتحسين الخدمات المقدمة في الشوارع ورصد احتياجات المواطنين بصورة مباشرة