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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

منى أحمد
منى أحمد
منى أحمد

أثبتت فرحة المصريين أن كرة القدم لم تكن يوماً مجرد لعبة تحكمها تسعون دقيقة، بل هي مرآة حية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، لتحرك السواكن وتصنع تحولات قادرة على إعادة صياغة المشهد الإنساني والوجداني للملايين في لحظة واحدة تتخطى كل التوقعات.
فحين يتحقق فوز مصري في محفل عالمي بحجم كأس العالم، تتحول الميادين والشوارع إلى فضاءات تفاعلية نابضة بالبهجة، وتتلاحم في لوحة صاخبة بالفرح الطاغي. هذا الانفجار العاطفي يحمل دلالات سيكولوجية عميقة، تتخطى حدود الرياضة لتلامس أبعاداً نفسية واجتماعية فريدة؛ إذ ينطلق الوعي الجمعي في لحظات الانتصار بلا تنسيق مسبق، وتذوب الفوارق تماماً حين يتوشح المشجعان المصري والعربي معاً بالعلم ذاته، لتخرج الفرحة من صميم القلب صادقة وعفوية، وتبرهن على أن المكون الثقافي والوجداني المشترك للشعوب العربية لا يزال حياً في الذاكرة المشتركة.
ولم تكن هذه الاحتفالات مجرد بهجة عابرة، بل نبضاً حضارياً أعاد تقديم الهوية العربية للعالم في أبهى صورها؛ مفعمة بالشغف والسلام والطاقة الإيجابية. إن التلاحم الأخوي وعناق الهتافات بين مشجعين من جنسيات مختلفة قدم تجلياً عفوياً لقوة ناعمة تنبع من القلوب، لتطلق رسالة مدوية إلى المجتمع الدولي بأن الرياضة في منطقتنا هي لغة حب وبناء وجسور تواصل، تغسل وجدان الشعوب من كدر التعصب والانغلاق.
ويزداد هذا الزخم الجماهيري بريقاً مع تحول الرموز الرياضية إلى ملهمين يتجاوزون حدود اللعبة؛ إذ يتحول الأبطال إلى سفراء فوق العادة تسكن محبتهم القلوب. ولم يعد "محمد صلاح" مجرد هداف يقتنص الانتصارات، بل غدا أيقونة ثقافية تلهم الملايين، وتذيب ببريقها الصور النمطية في الملاعب الغربية. هذا التأثير الوجداني هو ما منح الانتصارات المصرية أبعاداً عابرة للجغرافيا، تتجلى في حالة العشق التي تحيط بكتيبة الفراعنة وجهازهم الفني، وفي ذلك الالتفاف الاستثنائي خلف حلم واحد في مدرجات المونديال، ليتحول الملعب إلى ملحمة حية لإثبات الذات، وصياغة متجددة للهوية أمام أنظار العالم.
في المقابل، تمثل حمى كأس العالم طوق نجاة للمواطن المثقل بالالتزامات، ومساحة للهروب من تعقيدات المعيشة وأعبائها الاقتصادية؛ فالشارع الذي يئن عادةً تحت وطأة الضغوط، يتخفف مؤقتاً من الفوارق الطبقية ليتحول إلى فضاء مشاع، يعزف سيمفونية مغايرة من المساواة المطلقة، والبهجة الخالصة، والاندماج الاجتماعي الشامل.
لقد تفوقت الساحرة المستديرة في تحقيق التلاحم الشعبي؛ إذ تحولت إلى وثيقة تآخٍ حية تؤلف بين القلوب وتوحد الشعوب خلف راية الشغف. هذا الترابط العفوي المشحون بوعي جمعي مشترك، يبعث برسالة بليغة تثبت أن الوجدان الشعبي يظل عصياً على الانقسام، وأن الشغف الرياضي يملك قوة فريدة لإذابة المسافات وإحياء الأمل من قلب المستطيل الأخضر.

كرة القدم المستطيل الأخضر كأس العالم

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