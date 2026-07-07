طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإطلاق أول طرح للوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توفير بديل جديد للمواطنين من محدودي الدخل الذين يصعب عليهم سداد مقدمات الحجز.

توفير سكن كريم

ويأتي هذا ضمن توجه الدولة لتوفير سكن كريم لكافة المواطنين، بحيث يتيح للمواطن السكن مقابل إيجار شهري مناسب، مع إمكانية تملك الوحدة في وقت لاحق وفق ضوابط تعلنها وزارة الإسكان رسميًا.

أول طرح للإيجار التمليكي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الأولى ستكون طرحًا تجريبيًا يضم نحو 15 ألف وحدة سكنية، يجري الانتهاء من إجراءات طرحها، على أن يتم تقييم التجربة قبل التوسع في المراحل التالية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة التي تستهدف توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي على مراحل.

تخصيص وحدة سكنية

يقوم نظام الإيجار التمليكي على تخصيص وحدة سكنية للمواطن مقابل إيجار شهري، مع منحه الحق في تملك الوحدة مستقبلًا إذا التزم بجميع الضوابط والشروط التي سيحددها الصندوق.

ويستهدف المشروع تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين لا يستطيعون توفير مقدمات الحجز أو الالتزام بأقساط التمويل العقاري منذ البداية.

الفئات المستهدفة من طرح الايجار التمليكي

يستهدف المشروع الشباب المقبلين على الزواج و الشباب حديثي الزواج من محدودي الدخل، و الأسر التي لا تمتلك وحدة سكنية مناسبة.

اهم مزايا هذا الطرح أنه لا يعتمد على مقدم حجز كما هو الحال في برامج الإسكان التقليدية، إذ يحصل المواطن على الوحدة مقابل إيجار شهري، بينما يتم الانتقال إلى مرحلة التملك لاحقًا وفق الضوابط المعلنة.

قيمة ايجار شقق الايجار التمليكي

أوضحت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية ستحدد وفق موقع الوحدة والمحافظة التي تقع بها، مع مراعاة القدرة المالية للمستفيدين.

وأكدت أن الإيجار الشهري لن يتجاوز 25% من دخل المستفيد، و سيكون أقل بكثير من القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة بنسبة تصل إلي 50٪

مدة التعاقد على شقق الإيجار التمليكي

ستكون مدة التعاقد 3 سنوات كمرحلة أولى، تجدد لمدة 3 سنوات أخرى في حالة الالتزام بسداد الإيجار، وبعد الالتزام الكامل بالشروط، يمكن للمستفيد التقدم بطلب لتملك الوحدة وفق الآلية التي ستعلنها الوزارة لاحقًا، ويمكن وقتها أن تقوم الوزارة باحتساب ما دفعه من ايجار كجزء من مقدم الوحدة في حالة رغبه المستأجر في تملكها.

مساحات شقق الايجار التمليكي

من المقرر أن تتراوح مساحات الوحدات بين 75 مترًا مربعًا، 90 مترًا مربعًا.

أماكن الطرح المتوقعه

المرحلة الأولى ستشمل عددًا من المدن والمحافظات، من بينها: العاشر من رمضان، العبور، مدينة الأمل، حلوان، المعصرة، مع إمكانية إضافة مدن أخرى.

موعد طرح شقق الايجار التمليكي

حتى الآن لم تعلن وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي موعد محدد لفتح باب الحجز أو إصدار كراسة الشروط، لكن صدرت تصريحات رسمية تفيد بأن الطرح سيكون خلال شهر الى شهر ونصف، حيث يجري حاليًا استكمال الإجراءات النهائية تمهيدًا للإعلان عن جميع التفاصيل، والتي ستتضمن شروط التقديم، والمستندات المطلوبة، وآلية التخصيص