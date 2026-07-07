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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5005 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5840 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6674 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46720 جنيها.

الدولار
الدولار 


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 48.90 جنيه

سعر الشراء: 48.80 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 55.84 جنيه

سعر الشراء: 55.72 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.28 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.02 جنيه

سعر الشراء: 12.99 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الطقس في مصر
وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في قيم درجات الحرارة، بدرجتين وارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية “الحكاية”، أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 85% في القاهرة الكبرى، و 95% في المحافظات الساحلية.

نهاية الإسبوع القادم

 

وتابعت  عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية الإسبوع القادم، خاصة أنه نحن في ذروة فصل الصيف، على الرغم من أن درجات الحرارة في القاهرة تسجل 35 و 36 درجة مئوية.


المحسوسة تصل لـ 40 درجة

وأوضحت أن درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ 40 درجة، وأن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاع في درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يوليو 2026.

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