مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" علي طريق منية النصر - البجلات.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى ودراجة نارية مما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة ثلاثة.

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتببن مصرع كلا من:محمد.م ط. م17عاما ، مقيم البجلات، ومحمد. ر.ا 16عاما مقيم ، البجلات.

كما أصيب في الحادث كلا من: أحمد.ع .م، 38 عاما ، محامي مقيم البجلات، مصاب بالعين وكسر بالقدم، جرح بالرأس ومحمد. ص .إ، 32 عاما ، مقيم البجلات، كسر بالقدم وجرح بالرأس والصدر والسيد.م.ا 50 عاما ،مقيم البجلات.

تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ميت النصر .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .