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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس تظهر رسميا لجميع الطلاب خلال ساعات

حقيقة اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس لم يعتمدها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن

وتنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا استعداداتها الأخيرة لعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس على وزير التربية والتعليم لإعتمادها ، حيث تجرى حاليا عمليات المراجعة الأخيرة وتحديد قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2026 

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

لم تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشكل محدد عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس ، إلا أن موقع صدى البلد علم من مصادره الرسمية بالوزارة ، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 اقترب جدا حيث سيكون خلال ساعات .

بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2026 .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 

يمكن ترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ ، حيث يكون على الطالب إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة فقط عبر هذا الرابط .

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وعلم موقع صدى البلد ، أنه استعداداً لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لاعتمادها خلال ساعات

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. هل أعلنتها التعليم ؟

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2026 بشكل رسمي ، ولا أي بيانات تخصهم ،  محذرة من الإنسياق وراء أي قوائم مزيفة يتم تداولها بشأن أوائل الدبلومات الفنية 2026 على وسائل التواصل الإجتماعي

أوائل الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 خلال الساعات القادمة ، من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم إصدار بيان رسمي يكشف عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ومجاميعهم وصورهم في جميع محافظات الجمهورية 

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمديريات التعليمية بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية كل عام 

عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026

ولم تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ولكن في العام الماضي على سبيل المثال ، بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية ،  ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس 

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