إعلام إيراني: مهاجمة ناقلة غاز في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إيراني، أعلن أن هناك مهاجمة ناقلة غاز في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات.

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس الاثنين.

ونقل الموقع عن ​مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 8 أميال بحرية شرقي ليما في سلطنة عُمان، بحسب رويترز.

وأبلغت ناقلة عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر مما تسبب في نشوب حريق، ولا تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية.