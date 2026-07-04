مسؤولان أمريكيان : الملاحة مستمرة عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز رغم التحديات

أكد مسؤولان أمريكيان أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة البحرية، مشيرين إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد السفن العابرة خلال الأيام الأخيرة، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس".



وأوضح أحد المسؤولين أن معظم السفن التي تستخدم هذا المسار تقوم بإيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء العبور، وهو ما يحول دون رصدها عبر منصات تتبع السفن المعتمدة على البيانات مفتوحة المصدر.

من جانبه، كشف مسؤول أمريكي آخر أن وتيرة الملاحة عبر المسار الجنوبي شهدت زيادة خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى عبور نحو 50 سفينة، ومؤكداً أن الممر لا يزال يعمل بشكل طبيعي أمام حركة النقل البحري.