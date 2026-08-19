اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة| بالأسماء.. مصرع أم وأبنائها الثلاثة في حادث مروع بطريق «المنصورة – دمياط»

لقيت سيدة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، إثر اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بعامود إنارة بطريق المنصورة – دمياط أمام قرية الطويلة، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة أمام قرية الطويلة، دائرة المركز، ووجود متوفين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم الأم وأبناؤها الثلاثة.

والمتوفون هم: فاطمة حسن عبد الرازق حسن، 52 عامًا، وأمل أحمد إبراهيم أحمد، 29 عامًا، وناصر أحمد إبراهيم الظاهر، 13 عامًا، وسارة أحمد إبراهيم الظاهر، 12 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية كفر الطويلة، مركز طلخا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.