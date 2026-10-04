9,6 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو

الأحد 04/أكتوبر/2026 - 12:59 م 10/4/2026 12:59:54 PM

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم الأحد الموافق 4 /10/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2026.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 123,73 خلال شهر يوليو 2026 (أولـي) مقابل 136,91 خلال شهر يونيو 2026 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 9,6 %.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة الجلد ومنتجاته 51,25 خـــلال شــهـر يوليو 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر يونيو 2026 حيــث بلــغ 36,49 بنسبــه ارتفاع قدرها 40,43 % وذلك وفقا لاحتياج السوق.

بلــــــغ الــرقــم القياســـي لصناعة الورق ومنتجاته 75,54 خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026 حيث بلغ 74,60 بنسبة ارتفاع قدرها 1,27 % وذلك بسبب بداية الاستعداد لموسم الدراسة .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 70,74 خــــلال شهــر يوليو 2026 مقــارنة بشــهــر يونيو 2026 حيــث بلــــغ 80,27 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 11,88 % وذلك لقلة الطلب على المنتجات.

بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الأثاث 193,57 خـــلال شهــــر يوليو 2026 مقــارنـة بشــهر يونيو 2026 حــيــث بــلـــغ 215,53 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 10,19 % وذلك لقلة الطلب على المنتجات.