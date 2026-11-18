يعد الموز من أكثر الفواكه المنتشرة على مدار العام ويمتلك عدد كبير من الفوائد الصحية.

ووفقا لما أورده موقع WebMD نكشف أهم فوائد الموز الصحية

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الوقاية من التشنجات العضلية ودعم الأداء البدني



​يشتهر الموز بقدرته الفائقة على تزويد الجسم بالطاقة السريعة والمستدامة، وبفضل احتوائه على مزيج مثالي من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكربوهيدرات سهلة الهضم، فإنه يساعد في تعويض الأملاح والمعادن المفقودة أثناء التمارين الرياضية، ويقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي والتشنجات بعد المجهود البدني.



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صحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة



​يُعد الموز جزءاً أساسياً من نظام BRAT الغذائي المكون من الموز، الأرز، صوص التفاح، والتوست، الذي يوصي به الأطباء لتهدئة اضطرابات المعدة والإسهال كما أن محتواه من الألياف القابلة للذوبان يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتهدئة حرقة المعدة.



ضبط ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية



​تحتوي ثمرة الموز المتوسطة على حوالي 422 ملليجراماً من البوتاسيوم، مع انخفاض شديد في نسبة الصوديوم ويساعد هذا التوازن الغذائي على إرخاء جدران الأوعية الدموية، وطرد الصوديوم الزائد من الجسم عبر البول، مما يخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل العبء الواقع على عضلة القلب.

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تحسين الحالة المزاجية

وتحسين جودة النوم

​يحتوي الموز على الحمض الأميني “التريبتوفان” بالإضافة إلى فيتامين B6 حيث يساعد فيتامين B6 الجسم على تحويل التريبتوفان إلى السيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج، وتقليل التوتر، والمساعدة على الاسترخاء والنوم العميق.





تعزيز المناعة وإنتاج الكولاجين



​توفر الموزة الواحدة نحو 10% إلى 12% من الاحتياج اليومي من فيتامين C، وهو عنصر حيوي لتقوية الجهاز المناعي، ومكافحة الجذور الحرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد، الأوعية الدموية، والتئام الجروح.



مصدر للطاقة بدون دهون أو كوليسترول



​الموز خالٍ تماماً من الدهون المشبعة والكوليسترول، وتحتوي الحبة المتوسطة منه على نحو 105 سعرات حرارية فقط، مما يجعله بديلاً صحياً مثالياً للحلويات المصنعة عند الشعور بالرغبة في تناول السكريات.

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أضرار الموز



​مرضى الكلى المتقدم: نظراً لارتفاع نسبة البوتاسيوم في الموز، ينصح الأشخاص الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى باستشارة الطبيب لتحديد الكمية المسموح بها يومياً.



​مرضى السكري: يُفضل اختيار الموز الأقل نضجاً المائل قليلاً للاخضرار وتناوله باعتدال أو مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية مثل حفنة من المكسرات لإبطاء امتصاص السكر في الدم.