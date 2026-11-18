كشف فراس البريكان مهاجم منتخب السعودية، عن سعادته الكبيرة بالتواجد رفقة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتواجد في القائمة رفقة اللاعب، سالم الدوسري نجم الهلال والحارس الإيراني على رضا بيرانوند.



وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية السعودية، إنه يشعر بفخر كبير لوجوده ضمن المرشحين النهائيين، ووصف الأمر بلحظة مميزة وحلم من أحلام الطفولة.

وأضاف عن زميله في المنتخب السعودي سالم الدوسري: "لا يمكني أن أصف هذا الشعور بوجود أسطورة السعودية.. واللي يحققها (الجائزة) راح يستاهلها إن شاء الله".

وتابع أنه في حال فوزه بالجائزة سيكون أمر عظيم له خاصة أنها في بداية مسيرته وبداية انطلاقته، مشيرا: "اللاعب في طفولته يحلم بأن يكون في هذا المكان يوما ما".

وختم: "أقول دائما أن المنتخب السعودي لديه مهاجمين مميزين ولكن لم يأخذوا فرصتهم الكاملة ولكن الحمد لله قدرت أحضر وآخذ فرصتي وشاهدتم ما قدمناه الفترة الماضية واللاعب السعودي موجود لكن يحتاج وقت يأخذ فرصته وأثق بجميع المهاجمين".