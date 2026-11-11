منتخب السعودية يواصل استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية

واصل المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، ضمن معسكره الإعدادي المقام خلال فترة أيام «FIFA» الدولية لشهر نوفمبر.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، اشتملت على تمارين الإحماء، ومربعات متنوعة، وتمارين تكتيكية هجومية في منتصف الملعب، وتمارين إنهاء الهجمات، قبل أن تُختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب فراس البريكان في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد.

ويختتم الأخضر استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية بحصة تدريبية مساء يوم غدٍ الخميس، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب الإرسال، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة.