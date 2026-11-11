ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

شهدت الحضارات الإنسانية في سائر عصورها أن الاستقامة الأخلاقية هي العمود الفقري لمفردات العمران، وأن انهيار المجتمعات لا يبدأ بالانهيار الاقتصادي ولا بالعجز العسكري وتفاوت القدرات، بل يرتبط التردى بخراب الضمائر وتفشي الذمم المعتلة.

وفي صدارة الآفات التي تجهض قيم النهوض وتأكل بنيان الثقة بين أفراد المجتمع، يأتى "الغش" بوصفه جريمة منكرة ومجرمة فى الدين الاسلامى خاصة بالآيات نصا وبالاخاديث النبوية الصحيحة، والغش جناية مركبة تجمع بين الخيانة، والكذب، وأكل أموال الناس بالباطل.

إن الغش في جوهره اللغوي والوجودي هو كدر العيش وسلب الصفاء؛ فالشيء المغشوش هو المكدّر الذي يخالطه الرديء لتُقلب به الحقائق، وتُزيف به الموازين.

وهو ليس مجرد سلوك فردي عابر، بل إنه داء مستطيرمعدٍ، متى ما استشرى في أمة أربك موازين العدل فيها، وأعاقها عن الرخاء، وأوردها موارد التخلف والهلاك وهو ماتكرر فى الامم السابقة والمعاصرة مع اختلاف الاشخاص والاماكن ونتائجه مهلكة للدول والممالك امثلته نوردها فى صور منها تتجلى فى:

أولاً: المعاملات المالية.. احتطاب الحرام وتضييع البركة

تتعدد صور الغش وتتنوع أساليبه، بيد أن أشدها خطراً على السلم الاجتماعي تلك التي تمتد إلى القوت اليومي والمعاملات المالية للعباد.

فمن التجار من أعمى الجشع بصائرهم، يستسهلون الحلف بالأيمان المغلظة، ويكتمون عيوب السلع ومواطن الغطب والفساد الكامن فيها والمميت اذا ارتبط بالعلاج المغشوش او المواد الغذائية المصنعة اوالمخلقة وان حملت اسباب المهلكات كالسرطان وغيرها، ويطففون في الكيل والوزن، أو يتلاعبون بتواريخ الصلاحية والإنتاج، محولين تجاراتهم من أبواب رزق حلال إلى مسالك لسحت محرم ومهلك لقومهم بالمخالفة حتى لشرائع الغاب الذى لا يضمر غشا وتزييفا.

وقد توعد الله عز وجل من يسلك هذا المسلك بأشد الوعيد وسوء المصير، بل جعل سورة كاملة في كتابه الخالد تُستهل بالتهديد والوعيد لأهل هذا الخلق الذميم، فقال سبحانه: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ].المطففين: 1 – 6 ]

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الأسمى للشفافية والأمانة في السوق حين مر على صبرة طعام اى موقع بيع لطعام مغطى للتدليس او بحسن نية، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فلما استفسر من صاحب الطعام ..علل الأخير ذلك بالمطر.

أرشده المعلم الأول صلى الله عليه وسلم إلى القاعدة الذهبية الحاسمة: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني». وهي قاعدة ترفع الغطاء عن كل أشكال الاحتيال والتحايل والمناجشة وتصرية الإبل والغن التصرية في الإبل والغنم وهي حبس اللبن في ضرع الحيوان وعدم حَلبِهِ لمدة أيام (قبل بيعه)، ليتجمّع ويَكْبُر الضرع، فيظن المشتري أن الحيوان كثير اللبن فيغار عليه ويدفع فيه ثمناً أكبر. وتسمى هذه الحيوانات بـ «المُصَرَّاة» أو «المُحَفَّلَة» وغيرها من البيوع الفاسدة.

ثانياً: خيانة المسؤولية وغش الرعية:

ولا يقف الغش عند حدود المحل والسوق، بل يتعداه إلى ميدان الوظيفة والمسؤولية الإدارية والتربوية.

فالإهمال في العمل، والتسويف في قضاء حوائج الناس، واختزال ساعات الدوام، والتوقيع الرمزي مع الغياب، كلها أشكال مادية لغش الأمانة وتضييع الحقوق.

إن كل من تقلد أمراً من أمور المسلمين، صَغُر أم كَبُر، فهو راعٍ ومسؤول عن رعيته عليه وزرها او له ثوابها وحده بداية ومن ساعده وسوغ له، كما ورد في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وتعطيل مصالح العباد أو محاباتهم على حساب الحق إخلال جسيم بهذا العهد؛ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة".

كما أن هذا الغش يتسلل إلى داخل الأسرة حين يقصر الآباء في تربية أبنائهم وتوجيههم، فيتركونهم لشهواتهم بلا تأديب ولا غرس لقيم الحق اى ضمن التربية؛ وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه، وإعانته على شهواته... وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء.

ثالثاً: التزوير الدراسي والشهادات المزيفة.. تقويض الكفاءة "وبدأنا نرى آثار ذلك فى افساد المجتمع واحتقانات المضارين والجماهير والرعية.

ومن أشد الكوارث التي تهدد المستقبل، تفشي الغش في الامتحانات والمؤسسات التعليمية. إن هذه الآفة تخلق جيلاً منشوداً فيه البناء فإذا به عاجز عن التحصيل، يحمل شهادات وألقاباً لا يستحقها، ليُسند إليه بناء عليها بعد ذلك من أمور المجتمع مناصب واعمال ومسئوليات يكون فيها فاقد الكفاءة والضمير فيما لا يجيده ولا يتقنه واستشرت امثلة ذلك فى مفاصل المجتمع وعصفت بنتائج هذا الفساد.

وهذا التداعي هو اصل ما حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما سأله الأعرابي عن الساعة، فقال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»، ولما سُئل عن كيفية إضاعتها قال: «إذا أُسند أو وسد الأمر إلى غير أهله فى رواية للحديث فانتظر الساعة».

إن إسناد الأمور لغير أهلها نتيجة طبيعية للتزييف وسرقة النجاح، وهو ما يهدم مؤسسات الدولة ويصيب الكفاءات بالموات وفاقد الشيء لا يعطيه ولا يتجنب ما اوصله الى المنصب او القيادة بل العكس فالعين تتجنب من هو احسن منها وتتمنى تغييبه عن المشهد حتى لا يكشفها.

رابعاً: الاستحياء من الله وقايةً ومخرجاً

إن علاج هذا الداء المستطير لا يتحقق بمجرد سن التشريعات وتغليظ العقوبات المادية، بل يبدأ من داخل النفس البشرية عبر ترسيخ عقيدة المراقبة الإلهية.

فالذي يستحضر أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يحتاج إلى رقيب من البشر ليتقن عمله أو يصدق في بيعه.

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

[آل عمران: 5]. ويقول سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: 30]

وليعلم كل من ظن أن الغش ذكاء أو فطانة، أنه إنما يشتري بذلك الخسران المبين والتعرض للإفلاس الحقيقي يوم القيامة، يوم تُنقل حسناته لمن غشهم وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل، حتى إذا فنيت حسناته أُخذ من سيئاتهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار.

وختاماً:

إن العودة إلى أصالة النصح، والوفاء بالعهود، والتحلي بالمروءة والأمانة ليست خياراً ثانوياً، بل هي فريضة شرعية وضرورة حضارية لبناء أمة قوية متماسكة، تستمد هيبتها من صدق أبنائها ورصانة قيمها. نسأل الله سبحانه أن يطهر مجتمعاتنا من الغش والمكر والخديعة، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.