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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026، مقابل الجنيه هدوءًا نسبيًا عقب انخفاضه أمس بنحو 60 قرشاً.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

أعلى سعر للدولار 

وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك عند 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار 

قدّم بنك كريدي أجريكول أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026، مسجلا  53.22 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع، وذلك عقب تراجعه أمس الثلاثاء في جميع البنوك.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.27 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 بينما سجل في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي والمصرف المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك الإسكندرية 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني 53.26 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك:"فيصل الإسلامي وبنك HSBC وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك أبوظبي التجاري وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي": نحو 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبوظبي الأول 53.23 جنيه للشراء و53.33 جنيه للبيع.


 

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