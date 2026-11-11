المشروبات الغازية تهدّد صحة الكبد.. دراسة تكشف علاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد والوفاة

رغم انتشار المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ومشروبات الطاقة، واعتماد كثيرين عليها خلال الوجبات أو بين الوجبات، فإن الإفراط في تناولها قد يحمل مخاطر صحية تتجاوز زيادة الوزن وتسوس الأسنان، إذ تشير دراسات علمية إلى ارتباط استهلاك المشروبات السكرية بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد والوفاة نتيجة أمراض الكبد المزمنة.

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

وتكمن المشكلة في احتواء هذه المشروبات على كميات من السكريات الحرة في صورة سائلة، ما يضيف سعرات حرارية إلى النظام الغذائي دون أن يمنح الشعور بالشبع نفسه الذي توفره الأطعمة الصلبة، وهو ما قد يسهم في زيادة إجمالي السعرات المتناولة يوميًا.

ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي ألا تتجاوز السكريات الحرة 10% من إجمالي الطاقة اليومية، مع إمكانية تحقيق فوائد صحية إضافية عند خفضها إلى أقل من 5%.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) عن وجود ارتباط بين تناول المشروبات السكرية يوميًا وارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وحللت الدراسة بيانات 98 ألفًا و786 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عامًا، شاركن في مبادرة صحة المرأة بالولايات المتحدة، وتابعهن الباحثون لمدة متوسطة بلغت 20.9 عامًا.

وقارن الباحثون بين النساء اللاتي يتناولن المشروبات الغازية العادية وعصائر الفاكهة المحلاة بمعدلات مختلفة، وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة بسرطان الكبد بلغ 18 حالة لكل 100 ألف شخص-سنة بين النساء اللاتي تناولن حصة واحدة أو أكثر من المشروبات السكرية يوميًا.

في المقابل، سجلت النساء اللاتي تناولن ثلاث حصص أو أقل شهريًا 10.3 حالة لكل 100 ألف شخص-سنة.

وبعد ضبط العوامل الديموغرافية ونمط الحياة والحالة الصحية، ارتبط الاستهلاك اليومي بارتفاع الخطر النسبي للإصابة بسرطان الكبد إلى 1.85 مقارنة بالمجموعة الأقل استهلاكًا.

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

المشروبات السكرية ترفع معدلات الوفاة بأمراض الكبد المزمنة

لم تتوقف نتائج الدراسة عند سرطان الكبد، بل رصدت أيضًا اختلافًا في معدلات الوفاة المرتبطة بأمراض الكبد المزمنة بين المشاركات وفقًا لمعدلات استهلاك المشروبات السكرية.

فقد بلغ معدل الوفاة 17.7 حالة لكل 100 ألف شخص-سنة بين النساء اللاتي تناولن مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر يوميًا، مقابل 7.1 حالة بين النساء اللاتي تناولن ما يصل إلى ثلاث حصص شهريًا.

وتشمل أمراض الكبد المزمنة مجموعة من الحالات، من بينها مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، والتليف الكبدي، والتهاب الكبد المزمن، ومرض الكبد المرتبط بالكحول.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تشير إلى وجود ارتباط إحصائي بين استهلاك المشروبات السكرية والمخاطر الصحية، ولا تثبت أن تناول هذه المشروبات هو السبب المباشر للإصابة أو الوفاة.

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

كيف يؤثر السكر الموجود في المشروبات الغازية على الكبد؟

يرتبط أحد التفسيرات المحتملة لهذه المخاطر بطريقة تعامل الجسم مع السكريات، خاصة الفركتوز الموجود في السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز المستخدم في بعض المشروبات المحلاة.

ووفقًا لما أشارت إليه جامعة ولاية أوهايو، يمكن أن يسهم الإفراط في تناول هذه السكريات في زيادة إنتاج الدهون وتراكمها داخل الكبد.

ومع استمرار تراكم الدهون، قد يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى الالتهاب والتليف وتضرر أنسجة الكبد.

وتشمل التغييرات الحياتية التي قد تساعد على التعامل مع مرض الكبد الدهني ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وخفض الوزن الزائد، مع ضرورة تحديد خطة العلاج والوقاية وفقًا للحالة الصحية لكل شخص.

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

هل المشروبات الغازية الدايت تؤثر على الكبد؟

لا تقتصر الأبحاث المتعلقة بالمشروبات الغازية وصحة الكبد على الأنواع المحلاة بالسكر، إذ بحثت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة BMC للصحة العامة، العلاقة بين استهلاك المشروبات الغازية الدايت ومرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي.

وحلل الباحثون بيانات 2378 مشاركًا في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية، واستخدموا مؤشر الكبد الدهني لتقييم احتمالات الإصابة بالمرض.

وأظهرت النتائج ارتباط الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية الدايت بارتفاع انتشار مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، حتى بعد مراعاة عدد من العوامل الديموغرافية وعوامل نمط الحياة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وأشار الباحثون إلى أن مؤشر كتلة الجسم قد يفسر جزءًا كبيرًا من هذا الارتباط، لكن طبيعة الدراسة المقطعية لا تسمح بإثبات علاقة سببية بين تناول المشروبات الدايت والإصابة بمرض الكبد الدهني

أضرار الإفراط في تناول المشروبات السكرية لا تقتصر على الكبد

إلى جانب المخاطر المحتملة على صحة الكبد، يرتبط الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالسكريات الحرة بعدد من المشكلات الصحية الأخرى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومنها:

ـ زيادة الوزن والسمنة: بسبب ارتفاع السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم من السكريات السائلة.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني: خاصة مع زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية: إذ تُعد السمنة وبعض الاضطرابات الأيضية من عوامل الخطر المرتبطة بها.

ـ تسوس الأسنان: نتيجة التعرض المتكرر للسكريات التي تستخدمها البكتيريا الموجودة في الفم لإنتاج الأحماض التي تضر بمينا الأسنان.

ـ تدهور جودة النظام الغذائي: إذ قد تحل المشروبات المحلاة محل خيارات غذائية أكثر فائدة، مثل الماء والمشروبات غير المحلاة.

كما أظهرت بيانات دراسة JAMA أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من المشروبات السكرية كانوا يميلون إلى تسجيل مؤشر كتلة جسم أعلى، وممارسة نشاط بدني أقل، والحصول على درجات أدنى في مؤشر جودة النظام الغذائي.

وتشير هذه الاختلافات إلى أن استهلاك المشروبات الغازية قد يكون جزءًا من نمط حياة وعادات غذائية متعددة تؤثر في الصحة، وليس عاملًا منفردًا يمكن تحميله وحده مسؤولية جميع المخاطر.

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

ما البديل الصحي للمشروبات الغازية؟

تؤكد جامعة ولاية أوهايو أن الماء هو الخيار الأفضل لترطيب الجسم، وأن تقليل المشروبات السكرية يساعد على خفض كمية السكر التي يحصل عليها الجسم يوميًا.

ويمكن تقليل استهلاك هذه المشروبات تدريجيًا من خلال استبدالها بالماء، واختيار المشروبات غير المحلاة، وتقليل تناول العصائر المحلاة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية العادية.

وتظل الخطوة الأهم هي الحد من السكريات الحرة ضمن النظام الغذائي اليومي، مع الاهتمام بالنشاط البدني والحفاظ على وزن صحي، وعدم اعتبار المشروبات الغازية الدايت بديلًا مضمونًا لحماية الكبد.