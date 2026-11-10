جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، حيث تشهد البلاد أجواء باردة خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع مجموعة من الظواهر الجوية المتنوعة.

استمرار الأجواء الخريفية

وتوقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدا الأربعاء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية منخفضة في درجات حرارتها معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وقالت غانم "إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سوف تسجل 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليسود طقس معتدل الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد، فيما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 23 و24 درجة مئوية وتسجل على محافظات جنوب الصعيد ومنها الأقصر وأسوان ما بين 27 و28 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة خلال فترات النهار".

وشددت على أن درجات الحرارة سوف تنخفض بصورة ملحوظة مع غياب آشعة الشمس، حيث تسجل الصغرى على القاهرة 13 درجة مئوية فيما تتراوح في المدن الجديدة ما بين 11 و12 درجة مئوية وتسجل في محافظتي المنيا و أسيوط ما بين 11 و12 درجة مئوية، وباقي مناطق الصعيد ما بين 14 و15 درجة مئوية؛ مما يؤدي إلى أجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.



شبورة مائية: من (4 إلى 9 صباحاً) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية..مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار مستمرة ولكن بمعدلاتها المعتادة، حيث توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا والوجه البحري، وقد تكون خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين مع وجود فرص ضعيفة للغاية لامتدادها إلى المناطق الداخلية، حيث قد تظهر بعض السحب التي قد يصاحبها رذاذ خفيف.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى استمرار نشاط الرياح غدا بسرعات تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، خاصة الرياح الشمالية الشرقية، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وقالت إنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى الارتفاع مع بداية الأسبوع المقبل، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 و27 درجة مئوية، ليسود طقس أكثر دفئا خلال ساعات النهار مع استمرار الأجواء الباردة ليلا.

ونصحت الدكتورة منار غانم، المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، وعدم التسرع في العودة إلى الملابس الصيفية أو تخفيف الملابس بصورة كبيرة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للتعرف على أية تغيرات في حالة الطقس.