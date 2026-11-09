نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

يجلس الإنسان على مقاعد المتفرجين في مسرح الحياة الكبير، منشغلاً بتسليط الأضواء على عيوب الممثلين الآخرين، وتدوين سقطاتهم في دفاتر المظالم التي يحفظها عن ظهر قلب؛ ويخيل للبشر في غمرة هذا العرض الممتع أن دور الناقد يمنحهم حصانة مطلقة من الخطأ وتفوقاً أخلاقياً زائفاً، لكن الحقيقة الكامنة وراء هذا الإنشغال الدائم بالخارج ليست سوى حيلة ذكية يمارسها العقل الباطن، ليهرب الإنسان من الغوص في بحر ذاته وإكتشاف جوهره الأصيل الحقيقي.

ومن وسط هذا العرض وإنغماس المرء في إطلاق صيحات نقده وتصفيقه الموجه كلياً نحو ما يدور فوق خشبة مسرح الآخرين، ظناً منه أن العيب والخلل لا يوجدان إلا في فصول رواياتهم، ينقلب المشهد فجأة ليتضح أن النص المكتوب يستهدفه هو؛ حيث يباغته من وراء كواليس الخشبة ذلك البديل المرعب الذي يمثل الأنا المزيفة، ليجده واقفاً في منتصف حجرته عاكساً ملامحه الحقيقية المكتومة، وهذا الحضور المفاجئ في عمق الصمت لا يترك مساحة للمواربة، بل يجبر الإنسان على إسقاط حججه القديمة وتأمل عيوبه بعيداً عن صخب الجماهير، ليرى بوضوح كيف تحولت رغبته في الهروب إلى سجن حقيقي بناه بيديه ليقنع نفسه بأنه أفضل مما هو عليه في الواقع.

وأمام قسوة هذا السجن ورعب تلك المواجهة الكاشفة التي تكشف تجرده من أي إنجاز حقيقي، يندفع المرء فوراً نحو خزائن الماضي ليخفي ملامحه؛ فيخرج إلى ساحات الحياة متدثراً بعباءة مطرزة بأمجاد أسلافه القدامى، ورافعاً أسماء الأجداد كأزياء مستعارة وشعارات براقة يغطي بها صدره الخاوي، كحيلة أخيرة للتغطية على هذا الإفلاس، فهو يتفاخر بنسب لم يكتسبه وأصل لم يصنعه، محاولاً بكل قوته إقناع العابرين ببريق مضى ليداري به عجز حاضره الحالي، وبسبب عدم إيجاده أي شيء في ذاته الحاضرة يستحق الرفع، يرتضي في النهاية أن يعيش حياته مجرد ظل باهت لراحلين عظام.

غير أن هذا الإختباء خلف إرث الموتى لا يمنح الحياة لروح متجمدة في صقيع عجزها، فمع مرور الأيام تتسلل البرودة إلى الأرواح رغم ثقل الأمجاد المستعارة، ويكتشف الإنسان أن التباهي بالتاريخ لا يبني بيتاً في الحاضر؛ وهنا تتجلى الحقيقة الإلهية الصادمة التي تدمر مأزق هؤلاء المتفاخرين بالأنساب الفارغة في قوله تعالى: ﴿تلك أمة قد خلت ۖ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ۖ ولا تسألون عما كانوا يعملون﴾، فعندها فقط، وفي لحظة صدق نادرة، يقرر المرء الإنسحاب من صخب خشبة العرض والدخول إلى غرفة كواليسه المهجورة، ليسير نحو مرآة الحقيقة التي غطاها غبار السنين، وتعد هذه الخطوة هي المشهد الأكثر رعباً في رحلته، إذ تتطلب منه شجاعة فائقة ليمسح زيف الأصباغ عن وجهه، وينظر إلى ذاته كما هي خلف الأقنعة، بكل ندوبها وعيوبها الواقعية، لا كما أعتاد أن يتخيلها ويتمناها.

وحين يركز الإنسان نظره في عمق المرآة يتوقف تماماً عن كتابة قوائم المظالم للآخرين، ويمزق دفاتر المراقبة ويبدأ لأول مرة في مراجعة قائمة الخاصة وتسجيل أخطائه ونقاط ضعفه؛ وفي تلك اللحظة تحديداً تهدأ أنفاس العدو الداخلي، وتبدأ الأنا المزيفة في التلاشي متحولة إلى طاقة تصالح وتسامح مع الذات، لأن إسدال الستار على فصول الإدعاء وتقبل الملامح البسيطة الحقيقية هو الفعل الوحيد الذي ينهي العرض الزائف، ويعيد صياغة الوجود الشخصي بالكامل.

وعند هذا الختام ينظر المرء بوعي جديد إلى تلك الأقنعة والأمجاد الملقاة على الأرض خلف المسرح، فيدرك يقيناً أن الحياة أقصر من أن تقضى في تمثيل أدوار لا تشبهه، أو في حراسة مقابر الراحلين بينما هو يتلاشى منطفئاً في الظل؛ ويتيقن في نهاية المطاف أن الحاضر لن يسأله يوماً عن عظمة من سبقوه، بل سيسأله عما قدمته يداك أنت، فالتاريخ يصنع ولا يورث، ومجد القدماء لا يمكنه أبداً أن يستر عجز الأحياء.

ونتيجة لكل هذا الفهم وتلاشي خيالات العرض تماماً تبدأ الحياة الحقيقية، ويتنفس الإنسان بنقاء وحرية للمرة الأولى بعد أن هجر مقعد المتفرج الصامت؛ فيمشي إلى العالم ممتلكاً لملامحه الواقعية وصوته الأصيل، متخففاً من قيود الأقنعة الثقيلة وأوهام المظاهر، ويسير بثقة عارماً بنوره الخاص، مؤمناً بيقين صادق بأن مواجهة المرء لنفسه وقبوله لسلامه الداخلي الفطري، خير له بآلاف المرات من أن يفني عمره كله صدى باهتاً لراحل عظيم.