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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب
الذهب
أمل مجدى

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 في بداية التعاملات بالبورصة العالمية، وتجاوزت الأوقية حاجز ال 4100 دولار، وسجل الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيه وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المحلية في الأسواق كالتالي:

سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب ب عيار 24:

سعر البيع:  7,115 جنيهاً

سعر الشراء: 7,055 جنيهاً 

سعر الذهب عيار 21 

سعر البيع: 6,225 جنيهاً

سعر الشراء: 6,175 جنيهاً 

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 5,335 جنيهاً

سعر الشراء: 5,295 جنيهاً

سعر الذهب عيار 14:

سعر البيع: 4,150 جنيهاً

سعر الشراء: 4,135 جنيهاً ..

سعر الجنيه الذهب “وزن 8 جرامات عيار 21” يسجل حوالي 50376 جنيهاً مصرياً 

تجدر الإشارة إلى ان هذه الأسعار يضاف إليها الضريبة والدمغة والمصنعية .. وتتغير الأسعار من وقت لآخر حسب تحديثات الاسعار والعرض والطلب.

أسعار الجنيهات والسبائك 

وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 50 ألفًا و376 جنيهًا، 

فيما سجل نصف الجنيه الذهب وزن 4 جرامات نحو 25 ألفًا و200 جنيه.

وبلغ سعر ربع الجنيه الذهب وزن جرامين نحو 12 ألفًا و610 جنيهات.

وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن ربع جرام نحو 1969 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة نصف جرام 3737 جنيهًا.

 وبلغ سعر سبيكة 2.5 جرام إلى 18 ألفًا و48 جنيهًا.

 وسجلت سبيكة 5 جرامات إلى 35 ألفًا و956 جنيهًا.

ووصلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات لنحو 71 ألفًا و893 جنيهًا.

وبلغ سعر سبيكة 15.55 جرام نحو 111 ألفًا و747 جنيهًا.

ووصلت سعر سبيكة 20 جرامًا نحو 143 ألفًا و686 جنيهًا.

بينما سجلت سبيكة 25 جرامًا نحو 179 ألفًا و607 جنيهات، وأونصة الذهب وزن 31.10 جرام نحو 223 ألفًا و431 جنيهًا.

كما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 359 ألفًا و14 جنيهًا.

سجلت وسبيكة 100 جرام نحو 717 ألفًا و829 جنيهًا.

بينما سجلت سبيكة 250 جرامًا نحو مليون و786 ألفًا و196 جنيهًا، وسبيكة 500 جرام نحو 3 ملايين و571 ألفًا و393 جنيهًا، ووصل سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام إلى 7 ملايين و140 ألفًا و786 جنيهًا.

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