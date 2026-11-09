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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن

تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن
تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن
رنا عصمت

يعتبر الفشار من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الكبار والصغار، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنه ليس مجرد تسلية، بل يمكن أن يكون مصدرا جيدا للألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة عند تحضيره بطريقة صحية دون إضافة كميات كبيرة من الزبدة والملح.

ويعد الفشار المصنوع من حبوب الذرة الكاملة من الأطعمة التي تحتوي على الألياف ومركبات نباتية مفيدة، ما يجعله اختيارا مناسبا كوجبة خفيفة عند تناوله باعتدال.

فوائد تناول الفشار الصحية

  1. تحسين حركة الأمعاء: يحتوي الفشار على الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة حجم البراز ودعم انتظام حركة الأمعاء، وهو ما قد يساعد في الوقاية من الإمساك.
  2. المساعدة على التحكم في الوزن: يتميز الفشار المحضر دون إضافات دسمة بأنه منخفض نسبيا في السعرات مقارنة بكثير من الوجبات الخفيفة، كما تمنح أليافه شعورا بالامتلاء.
  3. دعم صحة القلب: تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة على تحسين مستويات الكوليسترول ضمن نظام غذائي متوازن.
  4. الحفاظ على مستويات السكر: تساعد الألياف على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، لكن يجب الانتباه إلى الكمية وطريقة التحضير، خاصة لمرضى السكري.
  5. توفير مضادات الأكسدة: يحتوي الفشار على مركبات البوليفينول النباتية التي تساعد في مقاومة الإجهاد التأكسدي.

ما الطريقة الصحية لتناول الفشار؟

يفضل تحضير الفشار باستخدام كمية قليلة من الزيت أو دون زيت، مع تقليل الملح والابتعاد عن إضافات الكراميل والزبدة بكميات كبيرة، للحصول على فوائده دون سعرات إضافية غير ضرورية.

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة شديدة في البلع أو بعض مشكلات الجهاز الهضمي استشارة الطبيب بشأن الأطعمة المناسبة لهم.

المصدر..Harvard T.H.


 

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