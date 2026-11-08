التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا منذ قليل على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين على فيس بوك قالت خلاله :

وهنأت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية، مؤكدة أنه تم قبول الجميع.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “نتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم التعليمية وسد العجز بمحافظات مصر الحدودية”.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن اتخاذ خطوات غير مسبوقة ودعم حقيقي لتطوير التعليم في مصر.

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف، تم اتخاذ خطوة جديدة تثلج صدور معلمينا الجدد، وتفتح آفاقا جديدة نحو الاستقرار الوظيفي والتقدير المستحق لأبطال الميدان”.

وأضافت: "أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، عن صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 224 بتاريخ 26-10-2026، بشأن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم.

وقالت الإدارة ، إن هذا القرار يأتي متضمنا:

- منح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم للمستوفين لشروطها.

- منح المعينين “بدل الاعتماد” المقرر قانونا، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار التعيين من المحافظ المختص.

وأشارت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، إلى أن هذه خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارا، وتأكيدًا على أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ بالاهتمام بالمعلم، وتوفير مقومات الاستقرار المهني له.