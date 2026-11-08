تحرك دولي لإغاثة غزة.. 50 دولة تستعد لإصدار بيان مشترك بشأن الوضع الإنساني بالقطاع

تروّج حكومة حزب العمال في بريطانيا لبيان مشترك صادر عن نحو 50 دولة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن سلسلة من المطالب من الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرنوت".

3 مطالب رئيسية: المساعدات والإغاثة والصحفيون

ومن بين هذه المطالب رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق أنشطة منظمات الإغاثة الدولية، والسماح للصحفيين والبعثات الدبلوماسية بالوصول إلى القطاع.

غزة: نداء للعمل.. مبادرة بدعم مصري

ومن المتوقع أن يُنشر البيان كمتابعة للمبادرة البريطانية "غزة: نداء للعمل" التي أُطلقت في سبتمبر الماضي بدعم من أستراليا والدنمارك ومصر والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.

8 مطالب موجهة لإسرائيل

ويتضمن البيان الجديد نسخة مختصرة من المبادرة الأصلية، مع إعادة التأكيد على ثلاثة التزامات من الدول الموقعة وثمانية مطالب موجهة إلى إسرائيل.

تحركات دبلوماسية متزايدة لتخفيف القيود

وتأتي المبادرة في إطار تحركات دبلوماسية دولية متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط مطالبات بتخفيف القيود على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية.

وكانت بريطانيا قد قادت مبادرات وبيانات مشتركة سابقة مع دول أخرى للمطالبة بتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع المنكوب.

ترامب يطلب من نتنياهو تنفيذ خطة السلام بغزة

في سياق منفصل، كشف موقع "أكسيوس" اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي يوم الخميس، اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة السلام في غزة.

وأضاف موقع "أكسيوس" أن ترامب يريد تنفيذ خطته للسلام في غزة بغض النظر عن بقاء نتنياهو في الحكم.