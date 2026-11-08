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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة .. وفاة 4 وإصابة 6 آخرين في انهيار كتلة رملية على مخيم للنازحين

كثبان رملي
كثبان رملي
محمود نوفل

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انهيار كتلة رملية على عائلتين في مخيم حاووز البركة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة “محمود بصل”، “إن جرفا رمليا انهار على خيام النازحين بمركز إيواء أرض الرباط في دير البلح وسط القطاع، وطواقمنا تهرع إلى المكان حيث تم انتشال جثتي سيدة وطفل و6 مصابين بعضهم بحالة حرجة جدًا”.

ولفت إلى أن عدد الضحايا ارتفع بعد ذلك إلى 4 شهداء “3 أطفال وسيدة”.

وقال “محمود بصل”،: “نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة؛ شهدت مدينة دير البلح حادثة انهيار كميات كبيرة من الرمال على عدد من خيام النازحين التي تؤوي عدة أسر، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، فيما تواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين”.

غزة الدفاع المدني في غزة انهيار كثبان رملي مخيم حاووز البركة

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