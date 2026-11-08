أحمد موسى يشيد بموقف أهالي العياط بعد حادث تصادم القطارين.. ويكشف آخر التطورات

أشاد الإعلامي أحمد موسى بموقف أهالي المناطق المحيطة بموقع حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن سرعة تحركهم ومشاركتهم في إنقاذ المصابين والمساعدة في انتشال الضحايا كان لها دور مهم في التعامل مع الساعات الأولى للحادث، رغم صعوبة الظروف التي شهدها موقع التصادم.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن أهالي المنطقة لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحادث، بل سارعوا إلى تقديم المساعدة، وشاركوا في جهود الوصول إلى المصابين وإخراج الضحايا من أسفل عربات القطار، في موقف يعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية وقت الأزمات.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والإشراف على جهود الإنقاذ، بالتزامن مع حضور النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على كل التفاصيل المرتبطة بالواقعة.

توجيهات رئاسية بتقديم الدعم للمصابين

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية والدعم اللازمين لجميع المصابين والمتضررين من الحادث، مع متابعة تطورات الموقف والتأكد من تقديم المساندة المطلوبة لهم.

ولفت إلى أن التحقيقات بدأت بالفعل لكشف أسباب التصادم، حيث باشرت لجنة فنية تابعة للنيابة العامة فحص موقع الحادث ومعاينة العربات المتضررة، للوقوف على ملابساته وتحديد العوامل التي أدت إلى وقوعه.

كما تتواصل أعمال رفع العربات المتضررة باستخدام الأوناش والمعدات الثقيلة، في إطار استكمال التعامل مع آثار الحادث، وإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لاستكمال الفحص الفني وجمع الأدلة اللازمة، بما يساعد في تحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة.