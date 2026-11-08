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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشاف جديد.. لقاح شهير يحمى من الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر
اسماء محمد

يعد مرض الزهايمر من أخطر الأمراض العصرية التى تجعل الإنسان يفقد السيطرة على حياته لايستطيع تذكر ابسط المعلومات والبيانات الشخصية. 

ووجدت دراسة علمية حديثة ان هناك علاقة محتملة بين تناول الجرعة العالية من لقاح الإنفلونزا وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن مما يفتح الباب أمام نوع جديد من الدراسات التى تتناول العلاقة بين الجهاز المناعي وصحة المخ الدماغ.

واجرى باحثون في مركز "UT Health Houston" أن دراسة على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر ممن تلقوا الجرعة العالية من لقاح الإنفلونزا وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالزهايمر مقارنة بمن تلقوا الجرعة القياسية، مع تسجيل انخفاض في الخطر بنحو 55% لدى المجموعة الأولى.

ونُشرت النتائج في مجلة "Neurology"، والتى استندت إلى تحليل بيانات قرابة 200 ألف شخص، ولكن بالرغم من هذا فهي لا تثبت حتى الآن أن الجرعة الأقوى تمنع مرض الزهايمر بصورة مباشرة.

الزهايمر لقاح الإنفلونزا دراسة مرض الزهايمر الوقاية من الزهايمر

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