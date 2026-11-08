هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

أسعار الدولار اليوم الأحد 8-11-2026، مقابل الجنيه هدأت في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

وذلك بعد أن انخفض سعر الدولار بنحو 2.38 جنيه من أعلى سعر سجل وهو الـ 56.35 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.90 جنيه للشراء و54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.