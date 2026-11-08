قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
كيف جعل الإسلام القراءة مفتاحًا لبناء الحضارة؟.. أمين الفتوى يجيب
إعلامي: الأهلي استعاد شخصيته قبل مواجهة بيراميدز.. ومكاسب فنية ونفسية بالجملة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 نوفمبر
من تطوير مدارس المتفوقين إلى الذكاء الاصطناعي.. أجندة اجتماعات مجلس الشيوخ
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 نوفمبر أكتوبر 2026
6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي.. تعرّف عليها
هآرتس: القائمة العربية الموحدة مستعدة لدعم حكومة آيزنكوت دون اتفاق ائتلافي
إيران : إعدام 3 أشخاص بتهمة المشاركة في اضطرابات مسلحة خلال احتجاجات يناير 2026
مفيش نص كم تاني خلاص.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات
عمرو دياب يُشعل حماس جمهوره في دبي بحفل ساهر
مورينيو يُوجّه رسالة إلى خافيير تيباس بسبب ضغط المباريات: «اتركونا وشأننا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد 8-11-2026، مقابل الجنيه هدأت في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

وذلك بعد أن انخفض سعر الدولار بنحو 2.38 جنيه من أعلى سعر سجل وهو الـ 56.35 جنيه.

أسعار الدولار اليوم 

 

 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك فيصل 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك نكست  53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك مصر 

 

سعر الدولار في بنك مصر  53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.90 جنيه للشراء و54 جنيه للبيع.        

سعر صرف الدولار اليوم 

 

 سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في المصرف المتحد  53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.   

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.  

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الاهلي المصري أسعار الدولار اليوم الاحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

إبراهيم حسن - حسام حسن

هل تنتقل لـ علي ماهر؟.. مصير عقوبة إيقاف حسام حسن بعد إقالته من تدريب المنتخب

حسام وإبراهيم حسن

تُصرف على 3 شهور.. حسام وإبراهيم حسن يحصلان على 15 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي بعد الإقالة

اللواء محمد عبد المنعم

أجهزة متصلة بالأقمار الصناعية وذهب أكتر من منجم السكري.. خبير عسكري يكشف مفاجآت عن الدهابة

حسام حسن

مصطفى أبو زهرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star»

المطارات المصرية

المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب

الزناتي

حسين الزناتي: انطلاق إجراءات لجنة القيد الجديدة لجدول «تحت التمرين» بالدورة التدريبية الأولى للمتقدمين

بالصور

طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة
 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة
 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد