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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس
محمد غالي

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية مع استمرار تأثر عدد من المحافظات بانخفاض درجات الحرارة، وتزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق واسعة، بالتزامن مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، في ظل أجواء خريفية تميل إلى البرودة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات بشأن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم

3 ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم السبت، والتي تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، إلى جانب استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة.

أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية

تتصدر فرص سقوط الأمطار قائمة الظواهر الجوية المتوقعة، إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة الإسكندرية والعلمين وشمال الدلتا وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات.

انخفاض درجات الحرارة.. والطقس يميل للبرودة ليلا

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، ويميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل، ويصبح باردا على أغلب الأنحاء خلال الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

الطقس اليوم

الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية وتأثير المنخفض العلوي

أوضحت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد ترجع إلى التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع تغير مصادر الكتل الهوائية، لتصبح شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت أن تأثير المنخفض الجوي على مصر يختلف عن تأثيره على بعض الدول المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب بلاد الشام وتركيا، حيث تتأثر البلاد بصورة أقل حدة، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة وزيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وامتدادها إلى بعض المناطق الداخلية.

وأشارت إلى أن التغيرات الجوية الأخيرة صاحبتها انخفاضات في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية، لتقترب الأجواء تدريجيا من طبيعتها الخريفية، مع زيادة الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أن استمرار هذه الأجواء يرتبط بتطورات الحالة الجوية ومصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية، وهو ما يتطلب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة تحديثات حالة البحر.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت على مختلف المحافظات والمدن المصرية، وجاءت كالتالي:

المحافظة أو المدينة    العظمى    الصغرى
القاهرة    25    17
العاصمة الجديدة    26    16
6 أكتوبر    26    16
بنها    25    17
دمنهور    24    17
وادي النطرون    24    16
كفر الشيخ    23    16
بلطيم    23    16
المنصورة    25    17
الزقازيق    25    17
شبين الكوم    24    16
طنطا    23    15
دمياط    25    19
بورسعيد    25    20
الإسماعيلية    26    15
السويس    25    17
العريش    24    14
رفح    24    14
رأس سدر    25    17
نخل    22    12
سانت كاترين    20    8
الطور    25    17
طابا    25    16
شرم الشيخ    27    21
الغردقة    28    20
الإسكندرية    24    17
العلمين الجديدة    22    16
مطروح    23    16
السلوم    22    15
سيوة    25    15


رأس غارب    27    20
سفاجا    28    21
مرسى علم    28    22
شلاتين    33    23
حلايب    30    24
أبو رماد    31    23
مرسى حميرة    31    23
أبرق    32    22
جبل علبة    30    21
رأس حدربة    30    22
الفيوم    25    16
بني سويف    25    16
المنيا    25    15
أسيوط    25    14
سوهاج    29    15
قنا    28    17
الأقصر    29    16
أسوان    30    18
الوادي الجديد    28    17
أبو سمبل    29    18

وتنصح الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، وارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، والابتعاد عن الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطرابا في حركة الأمواج.

الأرصاد الطقس اليوم الطقس غدا سقوط الأمطار التقلبات الجوية البرودة

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