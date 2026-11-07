بعد تعيين علي ماهر.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مدير منتخب مصر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تأجيل إعلان اسم مدير منتخب مصر، إلى ما بعد انتهاء معسكر شهر نوفمبر الجاري، في ظل التغييرات التي يشهدها المنتخب الوطني على مستوى الجهازين الفني والإداري، عقب رحيل حسام حسن.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الإعلان عن اسم مدير المنتخب سيتم تأجيله إلى ما بعد نهاية معسكر نوفمبر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الأسماء المرشحة لتولي المنصب.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء اليوم السبت تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

جاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر بعقد يمتد لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي وتولي المسؤولية الفنية للفراعنة.

وشهدت الفترة الأخيرة تطورات متسارعة داخل منتخب مصر، بعدما تصاعدت الأنباء بشأن رحيل حسام حسن وجهازه المعاون، قبل أن يتجه اتحاد الكرة إلى إجراء تغييرات في القيادة الفنية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعمل اتحاد الكرة على استكمال تشكيل الجهازين الفني والإداري للمنتخب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الفراعنة للاستحقاقات الدولية والقارية القادمة.