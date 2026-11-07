تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

أثار قرار تعطيل الدراسة غدًا الأحد 8 نوفمبر 2026، في بعض مدارس محافظة مطروح، تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن احتمالية صدور قرارات مماثلة في باقي المحافظات، بالتزامن مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على عدد من المناطق، وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا السياق، قرر اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، في خطوة تستهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.







قرار تعطيل الدراسة غدًا في مطروح.. المناطق المشمولة بالإجازة

أصدر محافظ مطروح قرارًا بتعطيل الدراسة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بجميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر، وذلك نتيجة الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة، وسقوط الأمطار التي أدت إلى ضرورة تكثيف جهود التعامل مع تجمعات المياه في الشوارع والطرق.

ويشمل القرار المدارس الواقعة في النطاق المحدد، بما يعني أن تعطيل الدراسة لا يقتصر على مدرسة بعينها، وإنما يمتد إلى جميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر، وفقًا لما أعلنه المحافظ.

وجاء القرار في ظل الحاجة إلى منح الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام فرصة لمواصلة أعمال سحب مياه الأمطار ورفع تجمعاتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل آثار التقلبات الجوية وتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

لماذا قرر محافظ مطروح تعطيل الدراسة؟

يرتبط قرار تعطيل الدراسة غدًا في المناطق المحددة بمحافظة مطروح بسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وما ترتب على ذلك من تجمعات للمياه في الشوارع والطرق، الأمر الذي يتطلب استمرار جهود الوحدات المحلية والأجهزة المعنية للتعامل مع الموقف.

ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أمور، أبرزها:

إتاحة الفرصة أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام لمواصلة أعمال سحب مياه الأمطار.

رفع تجمعات المياه من الشوارع والطرق لتسهيل حركة المواطنين.

تمكين الأجهزة التنفيذية من استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأمطار.

الحد من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الطلاب والمعلمون أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها.

تيسير الحركة المرورية داخل المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار.

ويأتي هذا التحرك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للتعامل مع الظروف الجوية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

محافظ القاهرة تكشف موقف الدراسة غدا

أكدت محافظة القاهرة في بيان رسمي، استمرار الدراسة غدًا بجميع مدارس القاهرة، نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية بالعاصمة، وعدم صحة ما يتم تداوله عن تعطيلها.



هل يتم تعطيل الدراسة غدًا في جميع محافظات مصر؟

لا يعني قرار تعطيل الدراسة الصادر عن محافظ مطروح تطبيق الإجازة على جميع مدارس الجمهورية، إذ يقتصر القرار على المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر داخل المحافظة، ولا يُعد قرارًا عامًا صادرًا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتُترك قرارات تعطيل الدراسة خلال التقلبات الجوية لكل محافظ داخل نطاق محافظته، وفقًا لطبيعة الأحوال الجوية ومدى تأثيرها على حركة المواطنين والطلاب، ومدى خطورة استمرار الدراسة في المناطق المتضررة.



وبالتالي، لا يوجد في القرار المعلن ما يفيد بتعطيل الدراسة في باقي محافظات الجمهورية، كما لا يمكن اعتبار إجازة المدارس في مدينة الحمام وقطاع البنجر إجازة عامة تشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى مصر.

من المسؤول عن قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟

تتحدد قرارات تعطيل الدراسة في المدارس خلال الظروف الجوية الاستثنائية وفقًا لتقييم الأوضاع داخل كل محافظة، حيث يتولى المحافظ اتخاذ القرار المناسب بحسب حجم تأثير الأمطار أو التقلبات الجوية على المناطق التابعة له، ومدى توافر عوامل الأمان للطلاب والمعلمين.

وتختلف الظروف الجوية من محافظة إلى أخرى، بل قد تتباين داخل المحافظة الواحدة، وهو ما يجعل قرارات تعطيل الدراسة مرتبطة بالتقييم المحلي للمخاطر، وليس بالضرورة أن تشمل جميع المحافظات في التوقيت نفسه.

وفي الحالات التي تستدعي إجراءات استثنائية، يمكن أن يصدر قرار بتعطيل الدراسة في مناطق محددة دون غيرها، كما حدث في مدينة الحمام وقطاع البنجر بمحافظة مطروح، بسبب تداعيات الأمطار والحاجة إلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه.

هل تصدر قرارات جديدة بتعطيل الدراسة في المحافظات الأخرى؟

تظل احتمالية صدور قرارات جديدة بتعطيل الدراسة مرتبطة بتطورات حالة الطقس وتقييم الأجهزة التنفيذية داخل كل محافظة، خاصة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ونشاط الرياح، وانخفاض درجات الحرارة.

وتتطلب متابعة الموقف انتظار أي بيانات أو قرارات رسمية تصدر عن المحافظين أو الجهات التعليمية المختصة، إذ لا يعني سوء الأحوال الجوية في محافظة معينة بالضرورة تعطيل الدراسة في جميع المحافظات.

وبالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، فإن القرار المعلن حتى الآن يخص المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر بمحافظة مطروح فقط، بينما تستمر الدراسة في باقي المحافظات ما لم تصدر قرارات رسمية جديدة تقضي بتعطيلها.