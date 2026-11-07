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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدبيبة: نتطلع إلى دعم كل الدول وعلى رأسها مصر.. ونثمن حرص الرئيس السيسي على دعم وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها

الدبيبة: نتطلع إلى دعم كل الدول وعلى رأسها مصر.. ونثمن حرص الرئيس السيسي على دعم وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها
الدبيبة: نتطلع إلى دعم كل الدول وعلى رأسها مصر.. ونثمن حرص الرئيس السيسي على دعم وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها
شيماء جمال

شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على استمرار الحوارات ضمن لجنة الحوار المصغرة اتفاق «4+4» وكذلك مع الدول الساعية إلى توحيد الجهود للذهاب نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا، مؤكدا السعي الجاد للوصول إلى «حل نهائي وشامل» في ليبيا الدولة قليلة السكان الغنية بثرواتها وبشعبها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي، على هامش تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس: «نتطلع إلى دعم كل الدول، وعلى رأسها مصر، لمساندة الشعب الليبي في الوصول إلى دستور موحد وإجراء انتخابات يختار فيها الليبيون قيادتهم ومن يديرهم».

وأشاد بالموقف المصري الداعم لاستقرار بلاده، مضيفا: «نحن سعداء بالتوجهات الأخيرة لجمهورية مصر العربية والتزام الدولة المصرية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وحدة ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، وتوحيد جهودها».
وأكد متانة العلاقات المستقبلية بين البلدين، قائلا: «نحن واثقون تمام الثقة بأنه لا يمكن أن نختلف بعد اليوم مع جمهورية مصر العربية ومع الرئيس السيسي».

وشدد أن ليبيا تسترد عافيتها، وتعيد بناء نفسها بعد ما مرت به من حروب وخلافات، وتشهد إعادة افتتاح مطار طرابلس العالمي مرة أخرى، فضلا عن العديد من المشروعات التي عادت إليها الروح والحياة في العاصمة التي تمثل عاصمة كل الليبيين.

واختتم: «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نرضى بأن تنقسم ليبيا، فنحن نتمسك بليبيا واحدة موحدة وعاصمتها طرابلس، والشعب باق والدولة باقية، وليبيا تتطور لترجع إلى وضعها الطبيعي في محيطها العربي والإفريقي والعالمي، ومصر دائما إخوتنا وأهلنا، ونحن نرحب بهم وبالتعاون معهم في كل المجالات».

مصر السيسي ليبيا الدبيبة الوحدة الوطنية الليبية

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