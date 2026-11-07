هل يتم تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية؟ .. محافظة القاهرة تصدر بيانا عاجلا

أعلنت محافظة القاهرة عن استمرار الدراسة غدًا بجميع مدارس القاهرة، نافية تعطيل الدراسة والأخبار المتداولة عن تعطيلها؛ نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية بالعاصمة.

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة بسبب الأمطار .. ما الحقيقة؟

لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن قرارات تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار أو الأحوال الجوية من المعتاد ألا تصدر من وزير التربية والتعليم، بل يتم تركها لكل محافظ في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة في مصر.

تعطيل الدراسة غدا في مطروح

وحتى الآن أعلنت محافظة واحدة عن قرار يخص تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار، حيث قرر اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بجميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر ، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وبحسب ما أعلنته محافظة مطروح في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على فيس بوك، يأتي قرار تعطيل الدراسة غداً في المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر؛ لإتاحة الفرصة أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام والأجهزة المعنية لمواصلة جهود سحب مياه الأمطار ورفع تجمعاتها من الشوارع والطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

من جهتها، كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت عن تحرك المنخفض الجوي المؤثر على البلاد حاليا نحو المناطق الشرقية وبلاد الشام غدا الأحد مما يؤدي إلى تراجع تأثيره على معظم أنحاء الجمهورية وانخفاض فرص سقوط الأمطار مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت غانم أن البلاد ستظل تحت تأثير الكتل الهوائية المعتدلة، القادمة في معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهو ما يحافظ على درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها بقليل لهذا الوقت من العام.

وقالت إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب المحافظات، يميل إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 28 و29 درجة مئوية.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 16 و17 درجة مئوية.