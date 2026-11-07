سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن سبب غياب الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة مصر للتأمين، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن غياب شيكو بانزا جاء بهدف حصوله على الراحة، بعد التنسيق معه للسفر مبكرًا إلى البرتغال، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا خلال فترة التوقف الدولي.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى تحذيرات بضرورة الالتزام بموعد العودة المحدد، والانضمام إلى تدريبات الزمالك فور انتهاء فترة التوقف الدولي، لتجنب أي تأخير قد يؤثر على انتظامه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك عقوبات سبق توقيعها على شيكو بانزا، على خلفية الأحداث التي شهدها معسكر الزمالك في رواندا، خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق آخر، تطرق أمير هشام إلى أداء الزمالك أمام مصر للتأمين، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر، وهو ما أثار حالة من القلق لدى جماهيره، خشية تعرضه لمفاجأة جديدة في بطولة كأس مصر، قبل أن ينجح الفريق الأبيض في حسم المباراة والتأهل إلى دور الـ16.