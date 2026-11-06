الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا السبت 7 نوفمبر 2026، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

وتشهد البلاد أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، تميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب المناطق.





وتتضمن الظواهر الجوية المتوقعة شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاطًا للرياح على فترات، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

وتسجل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 17 درجة مئوية، بينما تصل العظمى إلى 25 درجة، في حين تسجل الإسكندرية 24 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

حالة الطقس غدًا السبت 7 نوفمبر 2026

يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة ليلًا على معظم المناطق، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة أو الصباح الباكر.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع فرص سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد، تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى، مع احتمالات أن تكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

تشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتتركز فرص الأمطار بصورة خاصة على مناطق:

العلمين.

الإسكندرية.

شمال الدلتا.

شمال سيناء.

وتختلف شدة الأمطار من منطقة إلى أخرى، وقد تشهد بعض المناطق الساحلية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد خلال فترات متقطعة من اليوم.



فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري

تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وتكون خفيفة وقد تصل إلى متوسطة، مع نسبة حدوث تقدر بنحو 20% تقريبًا.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وتعني هذه التوقعات أن فرص الأمطار ليست متساوية على جميع المحافظات، إذ تتركز فرص الأمطار الأشد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون أقل شدة على القاهرة والمناطق الأخرى.

شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق

تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وينصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة، مع تخفيف السرعة وترك مسافات آمنة بين المركبات، والالتزام بتعليمات المرور، خصوصًا على الطرق السريعة والزراعية.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، ما يجعل الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة أقل في بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، وتشمل المناطق المتأثرة:

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

البحيرة.

كفر الشيخ.

دمياط.

بورسعيد.

العريش.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر.

وتستدعي هذه الظروف توخي الحذر من جانب العاملين في الأنشطة البحرية والصيادين ومرتادي البحر، مع متابعة التعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن حالة الملاحة.

درجات الحرارة غدًا السبت 7 نوفمبر في المحافظات

أعلنت توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدد من المدن والمحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة. الإسكندرية: العظمى 24 درجة، والصغرى 17 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 17 درجة. الإسماعيلية: العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة.

العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة. مطروح: العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة. شرم الشيخ: العظمى 27 درجة، والصغرى 21 درجة.

العظمى 27 درجة، والصغرى 21 درجة. أسوان: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

وتسجل الإسماعيلية أقل درجة حرارة صغرى بين المدن المذكورة عند 15 درجة، بينما تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى عند 30 درجة، مع استمرار الأجواء الأكثر دفئًا على جنوب الصعيد مقارنة بشمال البلاد.



نصائح مهمة للتعامل مع طقس السبت

في ظل انخفاض درجات الحرارة وفرص الأمطار والشبورة واضطراب الملاحة البحرية، يفضل اتباع عدد من الإرشادات خلال يوم السبت: