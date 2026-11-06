اداء وفوز غير منطقي.. أيمن يونس يعلق على تأهل الزمالك في كأس مصر

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض أمام مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية: «فوز غير منطقي للزمالك، لو فيه جائزة أفضل لاعب كنت هحب إنها تروح لكابتن مصر للتأمين؛ تقديرًا لأدائهم وأداء المدرب العالمي».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليحجز الفريق الأبيض مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب؛ بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة شهدت تسجيل 5 أهداف.