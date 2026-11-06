الأهلي خارج الحسابات| طارق السيد: لقب الدوري لـ بيراميدز.. والزمالك الأقرب لمنافسته

توقع طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، ابتعاد النادي الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، مرجحًا تتويج بيراميدز بالبطولة.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته عبر قناة Modern MTI TV، إنه يتوقع حصول بيراميدز على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، يليه الزمالك في المركز الثاني، ثم الأهلي في المركز الثالث.

وأضاف أن بيراميدز يُعد الأقرب لحصد اللقب من وجهة نظره، بينما يرى أن الزمالك سيكون المنافس الأبرز له، في حين سيبتعد الأهلي عن دائرة المنافسة على البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توقعاته تأتي وفقا لرؤيته لمستوى الفرق خلال الفترة الحالية.