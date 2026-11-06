الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق"من شارع عثمان محرم حتى منطقة المريوطية، والشوارع المحصورة بين شارعي الهرم وترسا، وتشمل شوارع (بركة الرملة – فكيهة – المحولات – عز الدين عمر – الكوم الأحمر القديم)، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026.

وأوضحت شركة مياه الجيزة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 200 مم بمحطات مترو المريوطية والعريش والطالبية، بما يستلزم ربط الخط الجديد بالخط القائم وقطع الخط الحالي، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

وأكدت مياه الجيزة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.