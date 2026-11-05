تكليف أشرف أحمد حسن للقيام بتسيير أعمال سكرتير مدينة البدرشين بالجيزة

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، القرار رقم (649) لسنة 2026م، القاضي بتعديل تكليف أشرف أحمد حسن محمد، العامل بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير المدينة.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

كما نصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

يذكر أن سكرتير مدينة البدرشين الجديد، حاصل على درجة الماجستير فى التخطيط والتنمية من معهد التخطيط القومى 2022 ، كما أنه باحث دكتوراة فى الاقتصاد بجامعة القاهرة بكلية الدراسات الافريقية العليا 2022.