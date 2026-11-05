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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة..ضبط 250 حالة إشغال في حملة مكبرة بشارع عمار بن ياسر بالهرم

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة صباح اليوم، استهدفت شارع عمار بن ياسر المتفرع من شارع فيصل وحتى شارع علي عفت، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بضرورة إعادة الانضباط للشارع الجيزوي وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات.

وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبحضور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الحي لقطاع كفر طهرمس، وسيد عبد الرحيم، مدير إشغالات الحي، برفقة مجموعة كبيرة من رجال الحملة والمرافق وبمتابعة ولاء محبوب مديرإدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 حالة إشغال متنوعة، شملت تعديات الباعة الجائلين، والكافيهات والمحال التجارية التي تتعدى على نهر الطريق والأرصفة المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى إزالة الحواجز والأوتاد الحديدية والتعديات التي تعيق الحركة.

كما تم إيداع كافة المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على مواصلة الحملات اليومية المفاجئة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

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