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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول الراحلين .. محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يُعلن استقالته من منصبه

مراد وحسام وابراهيم
مراد وحسام وابراهيم
محمد بدران

أعلن محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقالته من منصبه، بعد 5 سنوات قضاها في العمل مع المنتخب، بداية من فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية، وحتى الفترة الحالية تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكتب محمد مراد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنًا قراره بالرحيل: «بعد تفكير طويل، قررت الرحيل عن منصب منسق منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد 5 سنوات، بداية من كيروش حتى الفترة الأفضل والأهم والأنجح مع كابتن حسام وإبراهيم حسن، اللي بتمنى الدعم ليهم من المسؤولين الفترة المقبلة لو عاوزين يبنوا منتخب قوي».

وأوضح «مراد» أنه اجتهد لتقديم الجانب الإعلامي للمنتخب بصورة مميزة طوال فترة عمله، مشيرًا إلى أنه كان يتولى المسؤولية بمفرده، رغم حجم المهام المرتبطة بالمنتخب، خاصة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، ومنافسات كأس العالم، التي وصفها بأنها الأهم والأفضل في مسيرته ومسيرة المنتخب والجماهير المصرية.

وأضاف أنه تلقى إشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن العمل الإعلامي خلال البطولة، موضحًا أن الاتحاد أرسل إليه بريدًا إلكترونيًا خاصًا للإشادة بجهوده، رغم أن المنتخبات الأخرى كانت تضم ما لا يقل عن 4 منسقين إعلاميين.

وأشار المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر إلى أن لديه المزيد من التفاصيل التي سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة، متمنيًا التوفيق والدعم للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

ووجه مراد الشكر لعدد من الشخصيات التي ساهمت في وجوده بمنصبه، وهم أحمد دياب، وجمال علام، ومحمد يحيى لطفي، ووليد العطار، وعلا الشافعي، وعبد الفتاح عبد المنعم، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واختتم منشوره برسالة حملت نبرة حادة، قائلًا: «حاجة أخيرة بقولها للشخص المهمش في اتحاد الكرة.. أنا قعدت غصب عنك ومشيت بمزاجي».
 

حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر محمد مراد

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