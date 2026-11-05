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عبد الناصر زيدان يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر.. و«البدري» الأقرب لخلافته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر زيدان يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر.. و«البدري» الأقرب لخلافته

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان
صدى البلد

أثار الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان حالة من الجدل بعد نشره تدوينة عبر صفحته الشخصية، تحدّث خلالها عن احتمالية رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الساعات المقبلة.

وكتب زيدان: «أصعب بوست ممكن أكتبه لإني ما كنت أتمنى كتابته.. رحيل حسام حسن عن منتخب مصر خلال ساعات، وحسام البدري الأقرب، وعلي ماهر في الصورة».

وأشار المنشور إلى اسم حسام البدري باعتباره الأقرب لتولي المهمة حال رحيل حسام حسن، مع طرح اسم علي ماهر ضمن الأسماء المطروحة لخلافته.

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حزمة قرارات جديدة بشأن مخالفات ضوابط احترام الحياة الخاصة، تضمنت منع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وقرّر المجلس منع ظهور حسام حسن اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، بسبب مخالفتها الضوابط التي سبق الإعلان عنها بشأن صون حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

عبد الناصر زيدان حسام حسن منتخب مصر حسام البدرى اتحاد الكرة

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