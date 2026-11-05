اتجاه داخل اتحاد الكرة لإقالة حسام حسن.. والبدري وعلي ماهر أبرز المرشحين

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود تحركات داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة تقييم مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، في ظل الأزمات الأخيرة، ومناقشة مدى جدوى استمراره في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

منتخب مصر

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الاتجاه السائد داخل اتحاد الكرة يميل إلى رحيل حسام حسن عن منصبه، مشيرًا إلى وجود أصوات عديدة داخل الاتحاد تطالب بإنهاء مهمته، من أجل الحفاظ على هيبة منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي يحمل اسمًا ومكانة كبيرة على مستوى الكرة الإفريقية.

وأوضح أن هناك تفكيرًا داخل أروقة اتحاد الكرة منذ فترة بشأن مستقبل حسام حسن، وأن الأمر لم يعد مقتصرًا على تقييم الأداء والنتائج، بل امتد إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة استمراره لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المسؤولين بدأوا بالفعل البحث عن البديل الأنسب حال اتخاذ قرار بالتغيير.

وأضاف أن فرص استمرار حسام حسن حتى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 تبدو محل شك كبير، مؤكدًا أن المنتخب قد يشهد وجود مدير فني جديد قبل انطلاق البطولة، وأن احتمالية حدوث هذا التغيير أصبحت كبيرة وفقًا للمعلومات المتاحة.

وفي المقابل، أشار أمير هشام إلى أن حسام حسن سيقود المنتخب بصورة طبيعية خلال المعسكر المقبل، ما لم تحدث تطورات مفاجئة تؤدي إلى تغيير الحسابات، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بإقالته، رغم وجود توجه داخل اتحاد الكرة لإعادة النظر في استمراره.

ولفت إلى أن صدور نفي رسمي من اتحاد الكرة أو بعض المقربين بشأن وجود نية لإقالة المدير الفني يظل أمرًا واردًا، لكنه لا ينفي وجود مناقشات وتقييمات داخلية بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وعن الأسماء المرشحة لخلافة حسام حسن، أوضح أن الاتجاه السابق داخل المؤسسات المعنية كان يميل إلى الاعتماد على مدرب وطني، وهو ما دفع إلى اختيار حسام حسن في البداية، باعتباره أحد الأسماء التي تمتلك انتماءً كبيرًا للكرة المصرية.

وأشار إلى أن استمرار هذا التوجه قد يضع حسام البدري وعلي ماهر ضمن أبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب الوطني، في حال الاستقرار على رحيل حسام حسن، بينما يظل خيار التعاقد مع مدير فني أجنبي مطروحًا إذا تغيرت التوجهات الحالية.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن ملف المدير الفني لمنتخب مصر لا يزال قيد التقييم، وأن القرار النهائي لم يُحسم بعد، رغم وجود مؤشرات قوية على إمكانية إجراء تغيير في القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.