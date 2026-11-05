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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجد الكدواني يجسد شخصية «القط ذو قبعة» بصوته.. مفاجآت النسخة المصرية من الفيلم

النجم ماجد الكدواني
النجم ماجد الكدواني
أوركيد سامي

احتفل الفنان ماجد الكدواني باقتراب طرح فيلم الرسوم المتحركة العالمي «القط ذو قبعة» في دور العرض السينمائية المصرية، وذلك خلال حضوره العرض الخاص للعمل، الذي أقيم مساء اليوم بأحد المولات التجارية في منطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور عدد من الفنانين وصناع الفيلم والمهتمين بأعمال الرسوم المتحركة، في أجواء احتفالية سبقت انطلاق عرضه للجمهور.

وشهد العرض الخاص حضور الفنان ماجد الكدواني برفقة نجله الفنان يوسف الكدواني، إلى جانب المخرجة ساندرا نشأت، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، احتفالًا بالعمل الذي يشهد مشاركة مجموعة من الفنانين المصريين في تقديم الأداء الصوتي لشخصياته، ضمن النسخة المدبلجة باللهجة المصرية.

ويأتي فيلم «القط ذو قبعة» في نسختين داخل دور العرض المصرية، الأولى باللغة الإنجليزية، والثانية مدبلجة باللهجة المصرية، في خطوة تستهدف الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور، خاصة الأطفال والعائلات، من خلال تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والمغامرة والخيال.

ماجد الكدواني في دور البطولة الصوتية

ويتصدر الفنان ماجد الكدواني قائمة أبطال النسخة المصرية من الفيلم، حيث يتولى الأداء الصوتي لشخصية «القط ذو قبعة»، وهي الشخصية الرئيسية التي تدور حولها الأحداث، والتي تتميز بطابعها المرح وتصرفاتها غير التقليدية، ما يجعلها واحدة من أبرز الشخصيات المحبوبة في عالم أدب الأطفال.

كما يشارك الفنان حاتم صلاح في النسخة المصرية، من خلال تقديم صوت شخصية السمكة «فسيخة»، في مشاركة تضيف مزيدًا من الطابع الكوميدي إلى الأحداث، خاصة أن الشخصية تعد من العناصر التي تسهم في صناعة المواقف الطريفة داخل الفيلم.

وتضم قائمة المشاركين في الدبلجة المصرية عددًا من المواهب الفنية، إذ تقدم مريم النمس الأداء الصوتي لشخصية سالي، بينما يجسد آسر إيهاب بصوته شخصية سامر، وتشارك إيناس رصبي في تقديم شخصية كريمة، ليجتمع هؤلاء الفنانون في تجربة تستهدف تقديم الشخصيات بصورة قريبة من الجمهور المصري، مع الحفاظ على الروح الكوميدية للعمل الأصلي.

قصة فيلم «القط ذو قبعة» وأبرز أحداثه

وتستند أحداث الفيلم إلى شخصية «القط ذو قبعة» الشهيرة، التي ابتكرها الكاتب الأمريكي دكتور سوس، وظهرت للمرة الأولى في كتاب يحمل الاسم نفسه عام 1957، قبل أن تتحول إلى واحدة من أشهر الشخصيات في أدب الطفل العالمي، وتحظى بشعبية واسعة بين أجيال مختلفة من القراء.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلين يواجهان تحديات في التأقلم مع حياتهما الجديدة، بعد انتقالهما إلى مدينة مختلفة، حيث يجدان نفسيهما أمام واقع غير مألوف، مليء بالتغيرات والمواقف التي تتطلب منهما التكيف مع البيئة المحيطة.

لكن مسار حياتهما يتغير تمامًا مع ظهور شخصية «القط ذو قبعة»، الذي يدخل عالمهما بطريقة غير متوقعة، ويصطحبهما في سلسلة من المغامرات المثيرة والمواقف الكوميدية، لتبدأ رحلة استثنائية تحمل الكثير من المفاجآت والتجارب الجديدة، وتمنحهما فرصة اكتشاف أشياء مختلفة عن نفسيهما وعن العالم من حولهما.

ويعتمد الفيلم على المزج بين الخيال والكوميديا والمغامرات، من خلال شخصية القط الغريبة والمليئة بالطاقة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات التي تضفي على الأحداث أجواءً من المرح والتشويق، بما يجعله مناسبًا للمشاهدة العائلية.

أبطال النسخة المصرية من فيلم القط ذو قبعة

وتشهد النسخة المصرية مشاركة مجموعة من الفنانين في الأداء الصوتي للشخصيات، ويتقدمهم ماجد الكدواني في شخصية «القط ذو قبعة»، وحاتم صلاح في شخصية السمكة «فسيخة»، إلى جانب مريم النمس في شخصية سالي، وآسر إيهاب في شخصية سامر، وإيناس رصبي في شخصية كريمة.

ومن المنتظر أن تمثل الدبلجة المصرية أحد أبرز عناصر جذب الجمهور المحلي للفيلم، خاصة مع مشاركة أسماء فنية تمتلك حضورًا كوميديًا وقدرة على تقديم الشخصيات بأسلوب يتناسب مع طبيعة العمل والفئة العمرية المستهدفة.

ويترقب محبو أفلام الرسوم المتحركة طرح «القط ذو قبعة» في السينمات المصرية، للتعرف على التجربة الجديدة التي تجمع بين قصة عالمية شهيرة والأداء الصوتي باللهجة المصرية، بمشاركة نخبة من الفنانين، وعلى رأسهم ماجد الكدواني الذي يخوض تجربة تقديم واحدة من أشهر شخصيات أدب الأطفال بصوته.

النجم ماجد الكدواني اخبار الفن نجوم الفن

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