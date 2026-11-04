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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | فيراري دايتونا SP3 خضراء نادرة تُباع مقابل 18.5 مليون دولار ..كاديلاك إسكاليد الـ SUV تظهر لأول مرة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سجلت إحدى النسخ الأكثر حصرية وندرة من سيارة «فيراري دايتونا SP3» رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم المزادات؛ حيث بيعت بمبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي خلال مزاد «Broad Arrow» العلني الصباحي في مدينة لاس فيجاس.

ظهرت سيارة أودي كواترو التي تعود جذورها إلي الثمانينيات في مشروع رياضي جديد يحمل اسم Audacious IV، يجمع بين تصميم السيارة الكلاسيكية وتقنيات أودي RS4 الحديثة، وتنتمي كواترو لفئة السيارات الكوبيه .

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

خرجت آخر نسخة من بولستار 2 من مصنع لوتشياو، لتودع بولستار السيارة التي صنعت حضورها كعلامة كهربائية مستقلة بعد ست سنوات ونحو 200 ألف سيارة مباعة .

كشفت شركة كاديلاك عن إصدار حصري جديد من إسكاليد، يحمل اسم Noir Edition، ويتميز بتصميم خارجي يجمع بين الأسود المطفي واللامع بطريقة مختلفة عن الإصدارات التقليدية .

فيراري دايتونا SP3 Broad Arrow سعر أودي كواترو السيارات الكوبيه سيارات سيدان 2027 بولستار 2 موديل 2027 كاديلاك إسكاليد

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