15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد.. محمود العسقلاني يكشف فاتورة الغلاء

حذر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، من الضغوط المتزايدة لارتفاع الأسعار على ميزانية الأسر المصرية، مؤكدًا أن تكلفة المعيشة أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.

أسرة مكونة من 4 أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن 70 جنيهًا لتناول وجبة الإفطار

وقال محمود العسقلاني، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم اقتصاد»، المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، إن أسرة مكونة من 4 أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن 70 جنيهًا لتناول وجبة الإفطار المكونة من الفول والطعمية، بينما تصل تكلفة الغداء والعشاء لنفس الأسرة إلى نحو 150 جنيهًا على الأقل.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم الإنفاق اليومي الضروري لتوفير الطعام فقط، موضحًا أن إجمالي تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد قد يصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، دون أن تتضمن هذه الميزانية وجود اللحوم على مائدة الأسرة.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إلى أن الارتفاع المستمر في الأسعار يتطلب تحركًا جادًا للتعامل مع الأزمة، ومواجهة الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة أن ميزانيات الأسر لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة.

واختتم العسقلاني تصريحاته بعبارة لافتة تعكس حجم الأزمة، قائلًا: «جيوب المصريين خارج التغطية الدماغية، وفي 50 ألف بني آدم حاطين إيديهم في جيبه»، في إشارة إلى شعوره بأن المواطن أصبح محاصرًا بالأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية المتزايدة.





