رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

قررت إدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية ، أنه اعتبارا من 1 نوفمبر 2026 يتم الاستغناء عن معلمي الحصة الجدد لهذا العام للمواد الاتية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - العلوم ) والاستغناء عن معلمي الحصة القدامى والجدد لمادة اللغة الإنجليزية

وقالت إدارة ههيا التعليمية ، أن ذلك لصدور قرار تعيين الدفعة الخامسة من 30 ألف معلم وكذلك قرار 165 الخاص بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة وتم سد العجز بهم

من جانبه كان قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ترشيح الأعداد المتبقية بقائمة انتظار مسابقة «معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية»، بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل المسابقة بالتنسيق مع الوزارة.

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات في مسابقة «معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية» من المستعان بهم للعمل بنظام الحصة.

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان له : للاستعلام عن الموقف من قائمة الانتظار أو نتيجة التظلم: الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل:

https://jobs.caoa.gov.eg

وعلى جانب آخر ، أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥ سوف يتم فتح موقعها الإلكتروني لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين ، لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ ٢٠٢٦/١١/١٥ ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ،

جاء ذلك في إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح المعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعبين في وظيفة معلم أو ما بعادلها، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم ٧٣ من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والمضافة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧م، والمستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢م والقالون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.