مصرع فتاة على يد والدها بسبب خلافات أسرية بالمنيا

لقيت فتاة مصرعها على يد والدها بمدينة المنيا، اليوم الأربعاء، إثر قيامه بالتعدي عليها وطعنها بالسكين بسبب خلافات أسرية بينهما ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة ، بوصول " ك. ف.و" 37 سنة، جثة هامدة إلى مستشفى المنيا الجامعي، وإيداع الجثمان في مشرحة المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مقتل الفتاة إثر التعدي عليها من قبل والدها بسبب خلافات بينهما داخل منزلهم بحي غرب المدينة.

وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وأسبابها .