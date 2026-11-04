بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على نجلها بإستخدام "سلاح أبيض" محدثين إصابته بالشرقية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (3 أشقاء – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى على نجلها (طالب) بالسب والضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى وخدوش متفرقة بإستخدام "سلاح أبيض" لخلافات بينهم حول الجيرة.

وفى وقت لاحق تبلغ لذات المركز من شقيق المشكو فى حقهم بتضرره من الشاكية لقيامها بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة ، وبسؤال الشاكية نفت ما نُسب إليها.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى بإلقائه الطريق العام.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









